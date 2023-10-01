Ankara terör saldırısı! İşte İçişleri Bakanlığı’nın önündeki çatışma anı görüntüleri
Ankara'da İçişleri Bakanlığı’nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. 1 terörist kendini imha ederken, diğer kalleş de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Olay ardından yaşanan çatışma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte o görüntüler…
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:
"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."
İŞTE ÇATIŞMA ANI
Öte yandan olay sonrası yaşanan çatışma anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, "01 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.
ADALET BAKANI TUNÇ: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada "Terör saldırısını lanetliyorum. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı şöyle:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.
Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.
Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
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