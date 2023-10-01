Ankara terör saldırısı! İşte İçişleri Bakanlığı’nın önündeki çatışma anı görüntüleri

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "01 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

ADALET BAKANI TUNÇ: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada "Terör saldırısını lanetliyorum. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.

Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.

Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."