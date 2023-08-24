Kemal Kılıçdaroğlu rakiplerini ekarte etti: Delegeler Kılıçdaroğlu dedi cuntacılar devrildi! 4 büyükşehir belediye başkanını oyun dışı etti

KURULTAY KASIM'DA

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'den son kulis bilgilerini şöyle paylaştı: "Kılıçdaroğlu, kurultayı Kasım ayında yapmayı planlıyor. İlçe kongreleri devam ediyor, ardından il kongreleri gerçekleşecek. Kurultayda partinin en üst karar alma organı parti meclisi belirlenecek."

İMAMOĞLU'NUN YERİ GARANTİ

Peki yerel seçimlerde kimler yeniden aday olacak? İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem geçtiğimiz hafta da adaylığını duyurdu. İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken CHP'de Ankara, Adana, Antalya ve Aydın'da mevcut başkanlarla yola devam edilecek.

Kılıdçaroğlu'nun örnek olarak gösterdiği Yılmaz Büyükerşen'in de Eskişehir'de yeniden aday olacağı ön görülüyor. Mersin'de de Vahap Seçer yeniden aday gösterilecek.

4 BAŞKAN YOLCU!

İzmir'de Tunç Soyer ile birlikte Hatay'da Lütfü Savaş'ın, Muğla'da Osman Gürün ve Tekirdağ'da Kadir Albayrak'ı aday göstermesi beklenmiyor.