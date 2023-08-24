Kemal Kılıçdaroğlu rakiplerini ekarte etti: Delegeler Kılıçdaroğlu dedi cuntacılar devrildi! 4 büyükşehir belediye başkanını oyun dışı etti
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından parti içi muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirme planları baş gösterdi. Delege çokluğuyla üstünlüğünü koruyan Kılıçdaroğlu, ‘oğlum’ dediği çizmeci İmamoğlu’nun ‘değişim’ söylemleriyle hayal kırıklığı yaşamıştı. Kılıçdaroğlu’nun sert tavrıyla karşılaşan İmamoğlu, gözünü yine hizmet etmediği İstanbul’a çevirdi. Değişimci tayfası tavşan aday Özgür Özel’e işaret etti. Kılıçdaroğlu’na karşı memleketinde bile kaybeden Özel’in aday olma konusunda çekingen davrandığı öne sürüldü. Adaylarını nakavt eden ve elini daha da güçlendiren Kılıçdaroğlu yerel seçim hazırlıklarına başladı. Mevcut 4 büyükşehir belediye başkanını saf dışı bıraktığı öğrenildi.
İlçe kongrelerinde 'değişimcileri' hüsrana uğratan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmaya hiç niyeti yok. Delegeler sonucu rakiplerini ekarte eden Kılıçdaroğlu'nun kurultaya ilişkin kaygıları büyük ölçüde sona erdi. Koltuğunu garantilediğini düşünerek yerel seçimler için adaylarını belirlemeye başladı.
'DELEGE KARTI' MASADA
14-28 Mayıs yenilgisinin hemen ardından değişim isteyenlere öncülük ederek zoom üzerinden cunta kadrosu kuran İmamoğlu'nun hamlesi gol olmadı. Kılıçdaroğlu'nun 'delege kartı' İmamoğlu'nu oyun dışı bıraktı.
İMAMOĞLU: "KENDİMİ İSTANBUL'A MÜHÜRLEDİM"
"Bu geminin kaptanı benim diyen" Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na defaatle İstanbul'u işaret etmiş, "Senin yerin belediye" demişti. Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu geçtiğimiz günlerde, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yapmıştı.
ÖZEL'İ İŞARET ETTİ, KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
Yol haritasını çizen İmamoğlu, "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyerek Kurultay sürecinde Özel'i destekleyeceğini ilan etmişti. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken genel başkanlığa aday olacağı konuşulan Özgür Özel'den çarpıcı bir çıkış geldi.
İMAMOĞLU İLE ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR
Özel, "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyerek, genel başkanlığa aday olacağını açık açık ilan etti. Ancak Özel, henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı.
KILIÇDAROĞLU FİŞLERİNİ ÇEKTİ
Rakiplerine 'delege' üstünlüğü kuran Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kaygısından kurtulunca yerel seçimler için kolları sıvadı. Aday belirlemeye geçen Kılıçdaroğlu'nun, mevcut bazı büyükşehir belediye başkanlarının fişini çektiği öğrenildi.
KURULTAY KASIM'DA
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'den son kulis bilgilerini şöyle paylaştı: "Kılıçdaroğlu, kurultayı Kasım ayında yapmayı planlıyor. İlçe kongreleri devam ediyor, ardından il kongreleri gerçekleşecek. Kurultayda partinin en üst karar alma organı parti meclisi belirlenecek."
İMAMOĞLU'NUN YERİ GARANTİ
Peki yerel seçimlerde kimler yeniden aday olacak? İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem geçtiğimiz hafta da adaylığını duyurdu. İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken CHP'de Ankara, Adana, Antalya ve Aydın'da mevcut başkanlarla yola devam edilecek.
Kılıdçaroğlu'nun örnek olarak gösterdiği Yılmaz Büyükerşen'in de Eskişehir'de yeniden aday olacağı ön görülüyor. Mersin'de de Vahap Seçer yeniden aday gösterilecek.
4 BAŞKAN YOLCU!
İzmir'de Tunç Soyer ile birlikte Hatay'da Lütfü Savaş'ın, Muğla'da Osman Gürün ve Tekirdağ'da Kadir Albayrak'ı aday göstermesi beklenmiyor.
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