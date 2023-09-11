Yandaş Fatih Portakal’dan CHP’li delegelere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermeyin!

PORTAKAL: KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERMEYİN

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, bir kez daha adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

CHP'li delegelere seslenen Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" şeklinde konuştu.

PORTAKAL ÖZEL'İ PARLATTI: PEŞİNDEN GİDECEĞİM

CHP için Kılıçdaroğlu yerine Grup Başkanı Özgür Özel'i parlatan Fatih Portakal, "Bakın kendisi istemiyor çok güzel, dediğini yapın. Özgür Özel var ben adayım diyor. Yeninin peşinden gidin arkadaş, umut olun. Ben umudun peşinden gideceğim" ifadelerine yer verdi.