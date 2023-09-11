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Yandaş Fatih Portakal’dan CHP'li delegelere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin!

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Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Yandaş Fatih Portakal’dan CHP’li delegelere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermeyin!

CHP’de “değişim” sancısı katlanarak büyüyor. Son olarak CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, "Daha önce de hiç aday olmadım, örgüt aday gösterdi. Örgüt yeniden aday gösterirse aday olurum" çıkışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır yüklendi. CHP'li delegelere seslenen Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" ifadelerine yer verdi.

CHP cephesinde sular bir türlü durulmak bilmiyor.

Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi ile derin çekişme içine giren parti, aday krizi yaşıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇIKIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söyledi.

"Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, "Örgüt aday gösterirse aday olurum." dedi.

PORTAKAL: KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERMEYİN

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, bir kez daha adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

CHP'li delegelere seslenen Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" şeklinde konuştu.

PORTAKAL ÖZEL'İ PARLATTI: PEŞİNDEN GİDECEĞİM

CHP için Kılıçdaroğlu yerine Grup Başkanı Özgür Özel'i parlatan Fatih Portakal, "Bakın kendisi istemiyor çok güzel, dediğini yapın. Özgür Özel var ben adayım diyor. Yeninin peşinden gidin arkadaş, umut olun. Ben umudun peşinden gideceğim" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu’nu aday göstermeyin! "KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERMEYİN!"

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