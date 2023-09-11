Yandaş Fatih Portakal’dan CHP'li delegelere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin!
CHP’de “değişim” sancısı katlanarak büyüyor. Son olarak CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, "Daha önce de hiç aday olmadım, örgüt aday gösterdi. Örgüt yeniden aday gösterirse aday olurum" çıkışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır yüklendi. CHP'li delegelere seslenen Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" ifadelerine yer verdi.
CHP cephesinde sular bir türlü durulmak bilmiyor.
Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi ile derin çekişme içine giren parti, aday krizi yaşıyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇIKIŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söyledi.
"Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, "Örgüt aday gösterirse aday olurum." dedi.
PORTAKAL: KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERMEYİN
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, bir kez daha adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
CHP'li delegelere seslenen Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" şeklinde konuştu.
PORTAKAL ÖZEL'İ PARLATTI: PEŞİNDEN GİDECEĞİM
CHP için Kılıçdaroğlu yerine Grup Başkanı Özgür Özel'i parlatan Fatih Portakal, "Bakın kendisi istemiyor çok güzel, dediğini yapın. Özgür Özel var ben adayım diyor. Yeninin peşinden gidin arkadaş, umut olun. Ben umudun peşinden gideceğim" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte 2023-2024 A Grubunun ilk maçı Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayınlanacağı kanal…
- iPhone 15 modellerinin fiyatları belli oldu! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 15 ailesi yarın saat kaçta tanıtılacak?
- Ankara Üniversitesi lise mezunu memur alımı yapıyor. Başvuru ekranı ve şartları….
- 13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor
- Taşerona kadro son dakika açıklama var mı? Taşerona kadro düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? 2. torba...
- B12 depolarınız tıka basa dolacak! Vitamin iğnesi kadar etkili! Haftada 1 kez...
- Ambleminde ay yıldız olan futbol kulübü! Dünyaca ünlü...
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül günün birincisi...
- Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…
- Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Tüketen zımba gibi oluyor! Faydasını duyunca bardak bardak içeceksiniz!
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?