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Delege tamam sıra medyada! Bay Kemal düğmeye bastı telefonlar açıldı! Ahlatlıbel'de "koltuğu sağlamlaştırma" daveti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Delege tamam sıra medyada! Bay Kemal düğmeye bastı telefonlar açıldı! Ahlatlıbel’de koltuğu sağlamlaştırma daveti

Delege yarışlarının yaşandığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmaya yanaşmazken, yeni taktiklerle koltuğunu sağlamlaştırma yoluna gidiyor. Bay Kemal'in talimatıyla bazı köşe yazarlarına CHP Genel Merkezi'nden telefon açılırken, bu isimler 31 Ağustos'ta Ahlatlıbel'de organize edilecek akşam yemeğine davet edildi. Kılıçdaroğlu'nun delegeler sonrası CHP medyasını da tamamen yanına çekerek koltuğunu sağlamlaştırma isteği bir kez daha tescillendi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimet yaşarken ittifak içinde de mağlubiyet sonrası kopuşlar başladı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ Mİ?

CHP içinde de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler de Bay Kemal'e karşı bayrak açarken, delege savaşları her geçen gün büyüyor. Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyerek koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in etkili olduğu İstanbul ve Manisa'da bile iki ismi geride bıraktı.

'KOLTUĞU BIRAKMAMA' MÜCADELESİNİ TAKTİKSEL BOYUTA TAŞIDI

'Koltuğu bırakmama' mücadelesini taktiksel boyuta taşıyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'medya' kartını açtı, yandaş kalemleri etkileyerek kendisi aleyhindeki 'değişim' yazıları ve haberlerini sönümlemeyi amaçladı.

Bu kapsamda bazı köşe yazarlarına CHP Genel Merkezi tarafından telefon açılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 31 Ağustos'ta Ahlatlıbel'de organize edilecek akşam yemeğine davet edildiler.

AHLATLIBEL'DE 'MEDYATİK' PLAN

Delege gücünü elinde bulunduran Bay Bay Kemal'in yandaş medya ve tarafgir kalemleri elinde tutarak rota çizmesi, geminin dümenini bırakmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.



TEK HEDEFİ SÖĞÜTÖZÜ'NDEKİ CHP BİNASI

Yandaş kalemlerden Ertuğrul Özkök, Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel davetini, "Kılıçdaroğlu için artık o yüzde 48 hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye'yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş, önümüzdeki yerel seçimler bile ikinci plana atılmış… Tek hedef Ankara Söğütözü'ndeki devasa CHP binasındaki seçimi kazanmak…" ifadeleriyle yorumladı.

Özkök şu ifadeleri kullandı;

Perşembe günkü yemeğe davet ettiği gazeteciler kim, tam listeyi bilmiyorum ama öğrendiğim ve hissettiğim kadarı ile daha çok "Ankara kültürü olan" köşe yazarları sanki bunlar.

Ben de Ankara kökenli bir gazeteci olarak, bunun başkent siyasetinde ne anlama geldiğini çok kolay görebiliyorum.

CHP'NİN BAŞINDA KALMA STRATEJİSİ

Kılıçdaroğlu, gelecek seçime kadar CHP'nin başında kalacağı bir strateji yapıyor kendine. Vücut dilini de, söylemlerini ve ilişkilerini de buna göre ayarlıyor.

28 Mayıs öncesi sosyal medyanın genç mecralarına giren Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi ile yeniden bildiği o eski geleneksel gazetecilik mahallelerine dönüyor sanki… Klasik CHP siyasetçisinin referans gruplarına yani.

YEREL SEÇİMLER BİLE İKİNCİ PLANA ATILMIŞ

Bu stratejinin hedefi de çok açık. Kılıçdaroğlu için artık o yüzde 48 hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye'yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş, önümüzdeki yerel seçimler bile ikinci plana atılmış.

Tek hedef Ankara Söğütözü'ndeki devasa CHP binasındaki seçimi kazanmak…

CHP’li başkanların tatil sevdası!

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