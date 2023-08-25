Delege tamam sıra medyada! Bay Kemal düğmeye bastı telefonlar açıldı! Ahlatlıbel'de "koltuğu sağlamlaştırma" daveti
Delege yarışlarının yaşandığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmaya yanaşmazken, yeni taktiklerle koltuğunu sağlamlaştırma yoluna gidiyor. Bay Kemal'in talimatıyla bazı köşe yazarlarına CHP Genel Merkezi'nden telefon açılırken, bu isimler 31 Ağustos'ta Ahlatlıbel'de organize edilecek akşam yemeğine davet edildi. Kılıçdaroğlu'nun delegeler sonrası CHP medyasını da tamamen yanına çekerek koltuğunu sağlamlaştırma isteği bir kez daha tescillendi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimet yaşarken ittifak içinde de mağlubiyet sonrası kopuşlar başladı.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ Mİ?
CHP içinde de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler de Bay Kemal'e karşı bayrak açarken, delege savaşları her geçen gün büyüyor. Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyerek koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in etkili olduğu İstanbul ve Manisa'da bile iki ismi geride bıraktı.
'KOLTUĞU BIRAKMAMA' MÜCADELESİNİ TAKTİKSEL BOYUTA TAŞIDI
'Koltuğu bırakmama' mücadelesini taktiksel boyuta taşıyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'medya' kartını açtı, yandaş kalemleri etkileyerek kendisi aleyhindeki 'değişim' yazıları ve haberlerini sönümlemeyi amaçladı.
Bu kapsamda bazı köşe yazarlarına CHP Genel Merkezi tarafından telefon açılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 31 Ağustos'ta Ahlatlıbel'de organize edilecek akşam yemeğine davet edildiler.
AHLATLIBEL'DE 'MEDYATİK' PLAN
Delege gücünü elinde bulunduran Bay Bay Kemal'in yandaş medya ve tarafgir kalemleri elinde tutarak rota çizmesi, geminin dümenini bırakmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.
TEK HEDEFİ SÖĞÜTÖZÜ'NDEKİ CHP BİNASI
Yandaş kalemlerden Ertuğrul Özkök, Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel davetini, "Kılıçdaroğlu için artık o yüzde 48 hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye'yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş, önümüzdeki yerel seçimler bile ikinci plana atılmış… Tek hedef Ankara Söğütözü'ndeki devasa CHP binasındaki seçimi kazanmak…" ifadeleriyle yorumladı.
Özkök şu ifadeleri kullandı;
Perşembe günkü yemeğe davet ettiği gazeteciler kim, tam listeyi bilmiyorum ama öğrendiğim ve hissettiğim kadarı ile daha çok "Ankara kültürü olan" köşe yazarları sanki bunlar.
Ben de Ankara kökenli bir gazeteci olarak, bunun başkent siyasetinde ne anlama geldiğini çok kolay görebiliyorum.
CHP'NİN BAŞINDA KALMA STRATEJİSİ
Kılıçdaroğlu, gelecek seçime kadar CHP'nin başında kalacağı bir strateji yapıyor kendine. Vücut dilini de, söylemlerini ve ilişkilerini de buna göre ayarlıyor.
28 Mayıs öncesi sosyal medyanın genç mecralarına giren Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi ile yeniden bildiği o eski geleneksel gazetecilik mahallelerine dönüyor sanki… Klasik CHP siyasetçisinin referans gruplarına yani.
YEREL SEÇİMLER BİLE İKİNCİ PLANA ATILMIŞ
Bu stratejinin hedefi de çok açık. Kılıçdaroğlu için artık o yüzde 48 hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye'yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş, önümüzdeki yerel seçimler bile ikinci plana atılmış.
Tek hedef Ankara Söğütözü'ndeki devasa CHP binasındaki seçimi kazanmak…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 25 Ağustos 2023 bugün altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, yarım, tam altın fiyat listesi...
- KPSS A grubu meslekleri neler? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girebilirim?
- GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023 | GSB 11.455 sözleşmeli personel alımı şartları neler? Başvuru tarihleri, kontenjan sayısı, açılacak kadrolar...
- 'HAYIRLI CUMALAR' MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...
- İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!
- KYK YURT ÜCRETLERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023- 2024 | KYK başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Tiplerine göre KYK yurt ücretleri
- SSK Bağkur ve EYT'lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? aolweb.meb.gov.tr
- Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?
- UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | Türkiye 24 Ağustos 2023 ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?
- EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...
- Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete: 5 dakikada hazır!