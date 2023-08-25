Delege tamam sıra medyada! Bay Kemal düğmeye bastı telefonlar açıldı! Ahlatlıbel'de "koltuğu sağlamlaştırma" daveti

Perşembe günkü yemeğe davet ettiği gazeteciler kim, tam listeyi bilmiyorum ama öğrendiğim ve hissettiğim kadarı ile daha çok "Ankara kültürü olan" köşe yazarları sanki bunlar.



Ben de Ankara kökenli bir gazeteci olarak, bunun başkent siyasetinde ne anlama geldiğini çok kolay görebiliyorum.