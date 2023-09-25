Kemal Kılıçdaroğlu’nun delege üç kağıdına yandaş Fatih Portakal’dan tepki: Böyle antidemokratik liste mi olur, sülale boyu akraba partisi

"BÖYLE ANTİDEMOKRATİK LİSTE Mİ OLUR?"

CHP'nin sülale boyu akraba partisine dönüştüğünü söyleyen Portakal, şunları kaydetti:

"Delegeler arasında amcalar, teyzeler var. Semra Dinçer Genel Başkan Yardımcısı, bunun oğlu Oğulcan Dinçer kurultay delegesi olmuş. Dilan Ateş, Çankaya kurultay delegesi Hüseyin Ateş'in kızı. Babaları, amcaları, teyzeleri, ağabeyleri, siyasette delege üyesi oluyorlar. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya? Bu nasıl bir siyasi parti?"