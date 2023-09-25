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Kemal Kılıçdaroğlu’nun delege üç kağıdına yandaş Fatih Portakal’dan tepki: Böyle antidemokratik liste mi olur, sülale boyu akraba partisi

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Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun delege üç kağıdına yandaş Fatih Portakal’dan tepki: Böyle antidemokratik liste mi olur, sülale boyu akraba partisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu sağlama alma adına değişimcilerle verdiği savaş il kongrelerine de yansımaya devam ediyor. Parti içinden değişim sesleri yankılanırken yandaş gazeteci Fatih Portakal, CHP’deki liyakatsizliği gözler önüne seren blok listeyi açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun destek verdiği Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un listesinden örnek veren Portakal, delegelerin birbirleri ile akraba olduklarını ortaya koydu. Daha önceki açıklamasında “Kandırıldık” diyen Portakal, "Delegeler arasında amcalar, teyzeler var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya?" sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun delege anlayışına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Kurultay öncesi, il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kongrelerde Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler öne çıkarken, Genel Merkez'in hazırladığı blok listeler de dikkat çekiyor. CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal da bu blok listeler üzerinden CHP'deki liyakatsizliğin ulaştığı boyutu anlattı.

"BÖYLE ANTİDEMOKRATİK LİSTE Mİ OLUR?"

CHP'nin sülale boyu akraba partisine dönüştüğünü söyleyen Portakal, şunları kaydetti:

"Delegeler arasında amcalar, teyzeler var. Semra Dinçer Genel Başkan Yardımcısı, bunun oğlu Oğulcan Dinçer kurultay delegesi olmuş. Dilan Ateş, Çankaya kurultay delegesi Hüseyin Ateş'in kızı. Babaları, amcaları, teyzeleri, ağabeyleri, siyasette delege üyesi oluyorlar. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya? Bu nasıl bir siyasi parti?"

Portakal, seçimlere blok listelerle gidilmesinin anti demokratik olduğunu söyleyip, "Genel Merkez hangi adayı seçeceksin derse onu seçiyorsunuz. Çarşaf liste öyle değil, demokratik bir liste. Genel Merkez ya da muhalif destekli kişilerin üzerini çizebiliyorsunuz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKLEDİĞİ ÜMİT ERKOL ANKARA İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Ümit Erkol rakibi Sercan Çığgın'a karşı 340'a, 241 oy ile seçimi kazanmıştı.

Erkol, konuşmasında parti içinde 'değişim' kavgasının başını çeken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden yüklenmiş, "Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma." ifadelerini kullanmıştı.

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