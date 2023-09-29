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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO'nun genişlemesine ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

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