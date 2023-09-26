CHP’de delege borsası! Ekrem İmamoğlu il yönetimi için kesenin ağzını açtı | Rüşvet 500 binden başlıyor









EN AZ 500 BİN TL

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Özgür Çelik'in il başkanlığının garanti olması için iddiaya göre, Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Aslan'a eşi üzerinden 500 bin lira, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a 500 bin lira, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e 700 bin lira gönderildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla da bir il delegesinin hesabına 50 bin lira yollandı.