CHP’de delege borsası! Ekrem İmamoğlu il yönetimi için kesenin ağzını açtı | Rüşvet 500 binden başlıyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul kurultayı öncesi kendisine yakın CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in il başkanı olması için keseyi açtı. İddiaya göre ilçe başkanlarına dağıtılan rüşvet 500 bin TL’den başlıyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nun, İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Çelik'e destek için rüşvet dağıttığı iddia edildi.
Halen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olan Özgür Çelik, 27 ilçe başkanını yanına alarak il başkanlığına adaylığını duyururken, açıklamasında İmamoğlu'na desteğini açıkça ilan etti. Çelik, açıklamasında "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" ifadelerine yer verdi.
EN AZ 500 BİN TL
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Özgür Çelik'in il başkanlığının garanti olması için iddiaya göre, Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Aslan'a eşi üzerinden 500 bin lira, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a 500 bin lira, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e 700 bin lira gönderildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla da bir il delegesinin hesabına 50 bin lira yollandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Şu an itibari ile CHP İstanbul İl Kongresi öncesi delegelere verilen rakam 150-300 bin civarında seyrediyor! 8 Ekim'e doğru rakamın artma olasılığı çok yüksek! 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultay'da dönecek rakamları düşünün! Pekâlâ, bu para kimin parası! Ben söyleyeyim milletin!" dedi.
'DEKONTU PAYLAŞTI'
Rüşvet çarkı, hesabına para gönderilen il delegelerinden birinin, bu bilgiyi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile paylaşmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre delege, hesabına gelen paranın dekontunu İlgezdi'ye gösterdi. İlgezdi ise yine iddiaya göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı arayıp "dekontların elinde olduğunu" söyledi.
BUGÜN NETLEŞECEK
CHP'de İstanbul il başkanının belirleneceği kurultay tarihinin, bugün netleşmesi bekleniyor. Takvimin açıklanması sonrasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki delege yarışı daha da kızışacak.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI DA NETLEŞTİ
BU arada Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklenen Cemal Canpolat da Kılıçdaroğlu'nun cephesinde İstanbul il başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Canbolat, 15 Temmuz ihanet gecesinde Kılıçdaroğlu'nun, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerken birlikte olduğu isimlerdendi. Canbolat'ın da adaylığını bugün saat 14.00'te resmen duyuracağı öğrenildi.
240 BELEDİYENİN YARISINI KAYBEDECEĞİZ'
Yalova'da yolsuzluk iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan CHP'nin içyüzünü gösteren şoke edici itiraflar geldi. Salman, milletvekilliği için Ankara'ya gittiğini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, Kılıçdaroğlu'nun kendisine adaylık için onay verdiğini ancak yarı yolda bırakılarak aday gösterilmediğini söyledi.
Salman bu süreçte CHP'li bir milletvekilinin kendisine, "Kılıçdaroğlu'na güvenme" dediğini de itiraf etti. Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması halinde 240 belediyenin yarısını kaybedeceklerini ve CHP üyelerinin üçte birinin sandığa gitmeyeceğini ileri sürdü.
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