Bakan Hakan Fidan’a Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’dan anlamlı hediye

Toplantıda Azerbaycan'ın anti-terör operasyonu, 10'uncu TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

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