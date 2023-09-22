22 Eylül 2023, Cuma
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Bakan Hakan Fidan'a Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan anlamlı hediye
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.
TÜRKEVİ'NDE KARABAĞ HALISI HEDİYE ETTİ
Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti.
Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.