Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Hak yolumuzda bize destek veriyor
Azerbaycan'ın Ermenistan’a karşı Karabağ'da başlattığı antiterör harekatı sonrası Türkiye ilk andan itibaren Azerbeycan'a tam destek vermişti. Ancak destek Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABD'deki BM Genel Kurulu'na taşındı. Bu çıkış ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev “Aziz kardeşim, BM'deki konuşmanızda Azerbaycan’a verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. (19 EYLÜL 2023)
Güney Kafkasya'da barışın, huzurun ve işbirliğinin tesisi yolunda önlerinde tarihi bir fırsat bulunduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"
"Bu fırsatı değerlendirmek için Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkilerini ve tam normalleşmeyi hedefleyen bir süreç başlattık. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın, bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.
"AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUNMA YÖNÜNDE ATTIĞI ADIMLARI DESTEKLİYORUZ"
Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz."
Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda, 6 Azerbaycan vatandaşının şehit edilmesine ilişkin ise "Ermenistan-Azerbaycan arasındaki son olumsuz gelişmeyi kesinlikle kınıyorum ve bölgedeki gelişmelerin süratle sona ermesini temenni ediyorum." dedi.
ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki hitabında Azerbaycan'a desteğini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Aliyev, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Aziz kardeşim. BM Genel Kurulu'ndaki hitabınızda Azerbaycan'a verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve hak davamıza destek veriyor. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli anlarda da daima birliktedir. Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin haklı tutumlarını savunuyoruz. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi. Siz de ben de Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin sembolü olan 'tek millet, iki devlet' sözlerini daima hatırlayarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz."
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