Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak! İşte sınava ilişkin başvuru şartları...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 bilgisayar ve 2 adli bilişim mühendisi alımı yapacak. Başvuru şartları ile sınavın yer ve tarihine ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2023 Yılı Mühendis Alımı Sınavı'na başvuran ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerine "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
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