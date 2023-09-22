Halk TV’de büyük skandal! Mustafa Sönmez’den vatandaşlara ’sokağa çıkın’ çağrısı

MUSTAFA SÖNMEZ: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN SOKAĞA ÇIKIN

Sönmez şunları söyledi:

"Aklınızı başınıza alın. Mücadele etmeden kimse bir şey alamaz. Herkes aklını başına toplasın ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın sokak senindir kardeşim anayasal hakkındır. Çık kullan sokakta... Yunanistan'daki kullanıyor... Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı."