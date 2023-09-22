Halk TV'de büyük skandal! Mustafa Sönmez'den vatandaşlara 'sokağa çıkın' çağrısı
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de büyük bir skandala daha imza atıldı. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa katılan Mustafa Sönmez vatandaşlara sokak çağrısı yaptı. "Aklınızı başınıza alın" diyerek vatandaşlara seslenen Mustafa Sönmez, "Sokağa çıkın. Geçmişte sokakta neler yapıldı hatırlayın." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'nin Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Mustafa Sönmez seçim ve demokrasiden umudunu keserek sokak çağrısı yaptı.
YUNANİSTAN'I ÖRNEK GÖSTERDİ
Ekrem İmamoğlu destekçisi olarak bilinen kanalda Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa katılan Mustafa Sönmez, Yunanistan'daki sokak olaylarını yorumlarken meseleyi emeklilere getirerek vatandaşa sokağa çıkın çağrısı yaptı.
MUSTAFA SÖNMEZ: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN SOKAĞA ÇIKIN
Sönmez şunları söyledi:
"Aklınızı başınıza alın. Mücadele etmeden kimse bir şey alamaz. Herkes aklını başına toplasın ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın sokak senindir kardeşim anayasal hakkındır. Çık kullan sokakta... Yunanistan'daki kullanıyor... Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı."
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sönmez'in sokak çağrısı yaptığı provokasyon dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.
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