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Halk TV'de büyük skandal! Mustafa Sönmez'den vatandaşlara 'sokağa çıkın' çağrısı

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Halk TV’de büyük skandal! Mustafa Sönmez’den vatandaşlara ’sokağa çıkın’ çağrısı

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de büyük bir skandala daha imza atıldı. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa katılan Mustafa Sönmez vatandaşlara sokak çağrısı yaptı. "Aklınızı başınıza alın" diyerek vatandaşlara seslenen Mustafa Sönmez, "Sokağa çıkın. Geçmişte sokakta neler yapıldı hatırlayın." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP'nin Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Mustafa Sönmez seçim ve demokrasiden umudunu keserek sokak çağrısı yaptı.

YUNANİSTAN'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Ekrem İmamoğlu destekçisi olarak bilinen kanalda Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa katılan Mustafa Sönmez, Yunanistan'daki sokak olaylarını yorumlarken meseleyi emeklilere getirerek vatandaşa sokağa çıkın çağrısı yaptı.

MUSTAFA SÖNMEZ: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN SOKAĞA ÇIKIN

Sönmez şunları söyledi:

"Aklınızı başınıza alın. Mücadele etmeden kimse bir şey alamaz. Herkes aklını başına toplasın ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın sokak senindir kardeşim anayasal hakkındır. Çık kullan sokakta... Yunanistan'daki kullanıyor... Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sönmez'in sokak çağrısı yaptığı provokasyon dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Halk TV’de büyük skandal HALK TV'DE BÜYÜK SKANDAL

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