CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) alçak iftiralar atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'un fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
NELER YAŞANDI?
FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla alçakça ifade eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" demişti.
SORUŞTURMA
CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.
HAKKINDA FEZLEKE
Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…
- Elon Musk oğlunun adını neden X Æ A-12 koydu? X Æ A-12 ne demek, ne anlama geliyor, nasıl okunur?
- Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?
- Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Memiç evli mi?
- Saç kökünde kaşıntı, kepek, ağrı hiçbir şey bırakmıyor! Egzamanızı tek 1 damlasıyla...
- Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak? MEB son açıklamalar...
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 18 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS 2023 ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer? 2. derece kas yırtılması kaç güne düzelir?
- Canan Karatay yöntemi! 'Sigarayı bırakamıyorum' diyenler denesin! Her gün 1 çay kaşığı...
- KANDİL TARİHLERİ 2023 | Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi yapılacak ibadetler!
- AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak 2023?