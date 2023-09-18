CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda

NELER YAŞANDI?

FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla alçakça ifade eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" demişti.