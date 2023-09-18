18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
ABONE OL
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) alçak iftiralar atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'un fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

NELER YAŞANDI?

FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla alçakça ifade eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" demişti.

SORUŞTURMA

CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

HAKKINDA FEZLEKE

Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Tanrıkulu’un fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda TANRIKULU'UN FEZLEKESİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA

Milletin vekili demeye utanıyorum "MİLLETİN VEKİLİ DEMEYE UTANIYORUM"
Bakan Tunç’tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması BAKAN TUNÇ'TAN SEZGİN TANRIKULU AÇIKLAMASI
Sözde milletvekili terörist müsveddesi "SÖZDE MİLLETVEKİLİ TERÖRİST MÜSVEDDESİ"
Sevigen’den Özel açıklaması: Asıl kavga başlıyor
Eski CHP’li Ateş’ten Özgür Özel’e tepki

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA