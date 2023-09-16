Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’nun iftirasına tepki: Milletin vekili demeye utanıyorum

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamasında, "TSK, 15 köylüyü helikopterden attı. AİHM bunu doğruladı. TSK'nın yaptıkları eleştiriye kapalı değil, biz milletvekili olarak bunları sorgulamak zorundayız" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun bu iftira niteliği taşıyan açıklamaları büyük tepki topladı.