16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasına tepki: Milletin vekili demeye utanıyorum

Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasına tepki: Milletin vekili demeye utanıyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
ABONE OL
Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’nun iftirasına tepki: Milletin vekili demeye utanıyorum

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şanlı Türk askerini alçak sözlerle hedef alırken bir de iftirada bulundu. TSK'ya yönelik bu iftira tepkilere neden olurken oğlunu helikopter kazasında şehir veren Recep Pakdemir de Tanrıkulu'na sert sözlerle yüklendi. Pakdemir "Bu kişiye milletin vekili demeye utanıyorum. Mehmetçiğimiz hem bizim hem de sınır dışındaki mazlumların umududur. Sözde milletvekili unutmasın ki o sokaklarda rahatça dolaşabiliyorsa, iftira attığı Mehmetçik sayesindedir" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamasında, "TSK, 15 köylüyü helikopterden attı. AİHM bunu doğruladı. TSK'nın yaptıkları eleştiriye kapalı değil, biz milletvekili olarak bunları sorgulamak zorundayız" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun bu iftira niteliği taşıyan açıklamaları büyük tepki topladı.

ŞEHİT AİLELERİNİN TEPKİSİNİ TOPLADI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine attığı iftiralar şehit ailelerinin de tepkisine neden oldu.

Tek oğlu SAT Komandosu Dz. Astsb. Kd. Çvş. Mevlüt Pekdemir'i (26), 2005 yılında Antalya Kumluca ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit veren baba Recep Pekdemir şu ifadeleri kullandı:

"BU MİLLETİN VEKİLİ DEMEYE UTANIYORUM"

"Bu kişiye milletin vekili demeye utanıyorum. Ülkemizin gözbebeği, halkımız için canını seve seve feda eden Mehmetçiğimizle ilgili sarf ettiği sözler asla kabul edilemez."

"SOKAKTA DOLAŞABİLİYORSA MEHMETÇİK SAYESİNDE"

"Sadece sınırlarımızda değil sınır dışındaki mazlumların da koruyucusu olan ordumuza dil uzatmak kimsenin özellikle kendisinin haddine değildir. Sözde milletvekili unutmasın ki o sokaklarda rahatça dolaşabiliyorsa, iftira attığı Mehmetçik sayesindedir."

"MEHMETÇİK VURUYOR SES BAŞKA YERLERDEN GELİYOR"

"Zaten İHA'larımızı SİHA'larımızı hazmedemeyen kendisi değil miydi? Mehmetçik darbeyi vurdukça ses başka bir yerlerden geliyor. Şehit aileleri olarak devletimizin gerekeni yapacağına inancımız tamdır."

"Bu açıklamaları kınıyor ve lanetliyoruz. Halkımızı da tepki göstermeye davet ediyorum"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA