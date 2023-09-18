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Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 345 gram kokain, 335 gram skunk, 218 adet extasy ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Muğla’da uyuşturucu operasyonu! 345 gram kokain, 335 gram skunk, 218 adet extasy ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 345 gram kokain, 335 gram skunk, 218 adet extasy ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, K.A isimli bir zehir taciri Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine yapılan ihbar sonucu kıskıvrak yakalandı.

BİR ZEHİR TACİRİ DAHA YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince K.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüpheli K.A.'nın çeşitli yerlere de zulaladığı uyuşturucu maddeler yapılan aramalar sonucu bulundu.

Operasyonda 345 gram kokain, 335 gram skunk, 218 adet extasy ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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