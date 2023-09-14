Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına göndermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıktan soruşturmaya izin verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.
BAKANLIK ONAY VERDİ! SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıktan soruşturmaya izin verildiğini açıkladı. Tunç, "CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştı. Bakanlığımız soruşturma için gerekli izni verdi. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız dosyayı Meclis'e sevk edecek." dedi.
SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
Terörist cenazelerinde boy gösteren, TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan, tescilli SİHA düşmanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine TSK'yı hedef alarak skandal ifadeler kullanmıştı.
CHP'Lİ SİHA SEZGİN'DEN TSK'YA ALÇAK İFTİRA
Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
GEREKLİ SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikali halinde takdirin Meclis'te olduğunu bildirdi.
Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nin, Yargıtayda düzenlenen Eğitim Dönemi Açılış Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK hakkındaki sarf ettiği sözler sonrası soruşturma başlatılmasına ilişkin görüşü sorulan Tunç, "Bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil." dedi.
Konunun yargıya intikal ettiğini ve soruşturma açıldığını anımsatan Tunç, şunları kaydetti:
"Bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef, ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Burada kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclis'in takdirindedir."
Milli Savunma Bakanlığı ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun alçak iftirasına çok sert tepki gösterdi.
MSB'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Asil milletin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin huzur ve güvenliği ile bölgenin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."
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