Cumhurbaşkanlığı Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiasını yalanladı. Açıklamada, "1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi. Ayrıca Ayasofya Camii'nin bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacağı bildirildi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi:
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır."
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