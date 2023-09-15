CHP’nin ’Özel’ günü! Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na karşı adaylığını açıklıyor! Gözler saat 14.00’te...

"İSTİFA" KRİZİ PATLAK VEREBİLİR



Hareketli bir güne hazırlanan CHP'de bir yandan "istifa" krizi için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz aylarda Özgür Özel'in kurultayda adaylık ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu, "Önce Meclis'teki grup başkanlığı görevinden istifa etmesi gerekir" diyerek kendisine net bir mesaj yollamıştı.

Özel ise her fırsatta grup başkanlığını bırakmayacağını vurgulamaya devam ediyor. Özel'in bugün adaylığını açıklaması halinde genel merkez ile Özel arasındaki iplerin "istifa" meselesi üzerinden daha da gerilmesi bekleniyor.