CHP'nin 'Özel' günü! Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklıyor! Gözler saat 14.00'te...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri boyunca aldığı sayısız yenilgi sonrası istifaya yanaşmaması sonrası CHP'de başlayan değişim hareketindeki isimlerden Özgür Özel bugün saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını açıklayacak. Özel'in yapacağı açıklamada yanında kimlerin olacağı ve istifa edip etmeyeceği de merak ediliyor. İşte detaylar...
CHP'de seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi sonrası parti tabanında ve içinde tepkiler yükselirken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Bay Kemal'e karşı bayrak açtı.
GÖZLER SAAT 14.00'TE
Değişim hareketi adı altında arkasına Ekrem İmamoğlu desteğini de alan Özel bugün saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını ilan edecek.
İKİLİ PASLAŞIYOR
"CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyen Ekrem İmamoğlu, Özel'in genel başkanlık adaylığını destekledi. Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüştüğünü duyuran Özgür Özel, "Görüşmemiz 40-45 dakika sürdü. Genel durumu değerlendirdim. Bir tutum belgesi hazırlığında olduğumu söyledim. O belgeyi açıklamak için partimizin 100. yılını hep birlikte kutlamayı beklediğimi söyledim. Bu hafta içinde tutum belgesini açıklayacağımı, bunu kendi elimizle yapmayı uygun gördüğümü söyledim. Müsaade ederse bunu partide yapmanın doğru olacağını söyledim. O da uygun olacağını belirtti. Çok dostane, sıcak ve yüzlerin güldüğü bir atmosferde geçti. Olumsuz bir şey yaşanmadı. Karşılıklı iyi niyet beyanı oldu" ifadelerini kullandı.
TUTUM BELGESİNE İMAMOĞLU KATKISI
CHP yandaşı İsmail Saymaz, Özel'in adaylığı öncesi hazırlanan tutum belgesine İmamoğlu'nun da katkı verdiğini söyledi. Saymaz "Özgür Özel iki aydır bir tutum belgesi üzerinde çalışıyor. Bunun hazırlanmasında bazı gazeteciler de yer aldı. 20 sayfalık bir metin hazırlandı. İmamoğlu cephesi de bu metne katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU GELECEK Mİ?
Aralarında yeni milletvekillerinin de olduğu çok sayıda destekçisi ile birlikte genel merkeze çıkarma yapacak olan Özel'in, uzun süredir örgütlerle iletişim kurarak kurultaya yönelik destek arayışında olduğu biliniyordu. Öte yandan Özel'e destek için İmamoğlu'nun bugün genel merkeze gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor. Partili kaynaklar, şu an için böyle bir durumun beklenmediğini ifade etti.
"İSTİFA" KRİZİ PATLAK VEREBİLİR
Hareketli bir güne hazırlanan CHP'de bir yandan "istifa" krizi için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz aylarda Özgür Özel'in kurultayda adaylık ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu, "Önce Meclis'teki grup başkanlığı görevinden istifa etmesi gerekir" diyerek kendisine net bir mesaj yollamıştı.
Özel ise her fırsatta grup başkanlığını bırakmayacağını vurgulamaya devam ediyor. Özel'in bugün adaylığını açıklaması halinde genel merkez ile Özel arasındaki iplerin "istifa" meselesi üzerinden daha da gerilmesi bekleniyor.
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