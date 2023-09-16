Kara gün dostu Türkiye! Libya’nın yardımına koştuk

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirildi. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı Libya'ya gönderildi. 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma botu da Libya'da insani yardım görevinde. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve insani yardım personeli gönderilen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını gözetmek üzere afet bölgesine geçti.