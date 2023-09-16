Kara gün dostu Türkiye! Libya’nın yardımına koştuk
Daniel Kasırgası'nın etkisiyle selin vurduğu Libya'ya yardım eli uzatan Türkiye, hava ile denizden ekip ve malzeme sevkiyatı yapıyor. Yardımlar, afetin izleri tamamen silinene kadar sürecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki kırılgan durum nedeniyle de gemilerin ve ilgili personelin güvenliği hususu ön plana çıkıyor. Libya tarafının talepleri doğrultusunda hazırlanan ek insani yardımlar da felaket bölgesine sevk ediliyor.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirildi. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı Libya'ya gönderildi. 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma botu da Libya'da insani yardım görevinde. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve insani yardım personeli gönderilen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını gözetmek üzere afet bölgesine geçti.
Gelinen noktada felaketin ardından hem doğu hem de batıdaki Libyalılar Türkiye'den ortak yardım talebinde bulundu. Ankara, Libya halkını bir bütün olarak kucaklamaya devam edecek. Güvenlik önceliklendirilerek koridor yoluyla insani yardımların bölgeye gönderilmeye devam edeceği öğrenildi.
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