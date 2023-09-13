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CHP MYK'sı Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasını görmezden geldi!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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CHP MYK’sı Sezgin Tanrıkulu’nun iftirasını görmezden geldi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, yine pes dedirten olaylara sahne oldu. Katıldığı bir televizyon programında Mehmetçik'i ağır iftiralarla hedef alan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'na ilişkin tek bir kelime bile konuşulmadığı ortaya çıktı.

Daha önce de Mehmetçik'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken CHP'li Tanrıkulu, bu kez iftira çıtasını daha da yükselterek, "15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" dedi.

Skandal sözler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatılırken, gözler ise CHP'nin MYK'sındaydı. Toplantının ana gündem maddesinin Tanrıkulu'nun açıklamaları olması beklenirken, MYK üyelerinin bu konuda tek bir söz bile söylemediği ortaya çıktı.



TSK'YA İFTİRAYI SAHİPLENDİLER
Öte yandan Tanrıkulu'nun iftiralarına bir destekte CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi. Geçmiş dönemde adı sık sık FETÖ ile anılan ve "Kemalizm ırkçılıktır" sözü ile gündem olan Taşkın, Tanrıkulu'nun iftiralarını "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden, "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu" diyen Taşkın'a vatandaşlardan tepki yağdı.



"DÖRT DÖRTLÜK VİDEO"
TSK'ya yönelik büyük iftirayı MYK'da halı altına süpüren CHP'de bir başka skandala ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak imza attı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Öztrak, CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle hazırlanan ve içinde EOKA'lı teröristlerin yer aldığı videoyu savundu.

"Bu videoyu revize edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Öztrak, "Niye revize edelim? Çok güzel, dört dörtlük video" sözleriyle hayrete düşürdü.

Videoda yer alan fotoğrafta EOKA'lı teröristler, Türk bayrağını ele geçirerek zafer pozu veriyordu. Öztrak, o fotoğraf ile "Türk bayrağının Kıbrıs'a nasıl dikildiğini anlattıklarını" savunarak bir kez daha şaşkınlık yarattı.

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