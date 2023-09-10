İYİ Partili Ayhan Erel iftiracı CHP’li Tanrıkulu’nu bombaladı: Gaflettir! İhanettir

"İYİ PARTİ, RUHUNU KAYBETMİŞ MİLLET İTTİFAKI'YLA NASIL YOL YÜRÜSÜN?"

"Atatürk'ün partisi olan ve ilkelerinden bir tanesi de milliyetçilik olan bir partinin mensubu olan bir kişi, 'Peygamber ocağı' olarak bildiğimiz Türk askeri hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebilir?" diye soran Erel, "Bir şey söylediğinde bunu ispat edeceksin. Bu tartışmalar CHP'yi daha da yıpratıyor. Bu saatten sonra İYİ Parti, ruhunu kaybetmiş Millet İttifakı'yla, bu insanlarla yan yana nasıl yürüyecek? Aksaray'da Hasan Dağı eteğindeki Çapan emmiye ne diyeceğim ben? PKK ile kol kolasınız diyorlar"