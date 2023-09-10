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İYİ Partili Ayhan Erel iftiracı CHP'li Tanrıkulu'nu bombaladı: Gaflettir! İhanettir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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İYİ Partili Ayhan Erel iftiracı CHP’li Tanrıkulu’nu bombaladı: Gaflettir! İhanettir

Kılıçdaroğlu’nun yanında terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA’lara karşı çıkan, Kandil’e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir skandala daha imza atmıştı. Katıldığı televizyon programında yalan söylemleri ile TSK’yı hedef alan hadsiz Tanrıkulu, “Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." demişti. İYİ Partili Ayhan Erel, Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iftiralarına sert tepki gösterdi. Erel, "Askerlerimize bu şekilde ifadelerde bulunmak gaflettir, ihanettir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yürüttüğü siyasette "Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çakarken, PKK cenazelerine katılan Sezgin Tanrıkulu gibi isimlere de partisinde yer verdi.

TSK'YA ÇİRKİN İFTİRA!

SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı.

Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilliği görevini üstlenen Tanrıkulu, askerimize ve ordumuza yönelik akılalmaz sözlerde bulunmuştu.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullandı.

"BU ARKADAŞ CHP MİLLETVEKİLİ YAZIKLAR OLSUN"

Programda yer alan Ferhat Murat, "Özrü, kabahatinden büyük oldu" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Fuat Uğur ise, "Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun… PKK'ya tek bir eleştiri bile yapmıyor." diyerek sert tepki göstermişti.

İYİ PARTİLİ EREL, TANRIKULU'NU BOMBALADI: GAFLETTİR İHANETTİR

İYİ Partili Ayhan Erel'den, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iftiralarına katıldığı programda sert tepki gösterdi. Erel, "Askerlerimize bu şekilde ifadelerde bulunmak gaflettir, ihanettir" diye konuştu.

"İYİ PARTİ, RUHUNU KAYBETMİŞ MİLLET İTTİFAKI'YLA NASIL YOL YÜRÜSÜN?"

"Atatürk'ün partisi olan ve ilkelerinden bir tanesi de milliyetçilik olan bir partinin mensubu olan bir kişi, 'Peygamber ocağı' olarak bildiğimiz Türk askeri hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebilir?" diye soran Erel, "Bir şey söylediğinde bunu ispat edeceksin. Bu tartışmalar CHP'yi daha da yıpratıyor. Bu saatten sonra İYİ Parti, ruhunu kaybetmiş Millet İttifakı'yla, bu insanlarla yan yana nasıl yürüyecek? Aksaray'da Hasan Dağı eteğindeki Çapan emmiye ne diyeceğim ben? PKK ile kol kolasınız diyorlar"

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