Ankara kulisleri yangın yeri! CHP'yi karıştıracak iddia: Meral Akşener İYİ Parti'yi İmamoğlu'na bırakacak
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimler öncesi gerginlik yükselirken yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ekrem İmamoğlu, ittifak konusunda Akşener'e çağrıda bulunurken "Her zaman ittifak şart. Gerekirse Akşener'le yüz yüze görüşürüm" çıkışını yaptı. Bu gelişme sonrası Ankara kulisleri hareketlenirken İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal bomba bir iddiada bulundu. Baykal "Meral Akşener partiyi Ekrem İmamoğlu'na bırakabilir. İmamoğlu, CHP’nin üvey evladı" dedi. Baykal'ın bu açıklamaları sonrasında CHP'den nasıl bir hamle geleceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
ÜST ÜSTE FARKLI ADAY SİNYALLERİ
Özellikle yaptığı çelişkili açıklamalarla gündem olan Akşener, bir gün iş birliği mesajı verip sonrasında İstanbul ve Ankara için CHP'den farklı bir aday çıkaracaklarının sinyalini verdi. Akşener diğer yandan Muharrem İnce ile de görüşerek farklı bir yol açma derdine düştü.
BAY KEMAL FRENLİ GİDİYOR
Akşener, Kılıçdaroğlu'na yönelik de sert ifadeler kullanırken, Kılıçdaroğlu bu konuda ittifak riski nedeniyle temkinli davranıyor. Bay Kemal bu konuda partisinin milletvekillerine "Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın" talimatı verdi.
"GEREKİRSE YÜZ YÜZE KONUŞURUZ"
Akşener'in "İstanbul ve Ankara'da seçime ayrı gireceğiz. İstanbul'un kaybedilmesini göze alıyorum belki bizim aday seçilir" sözleri sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Akşener'le yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim" dedi.
"İSTANBUL'U KAYBEDECEĞİZ" TEDİRGİNLİĞİ
"İttifak olmazsa İstanbul'u kaybederiz" tedirginliğini açık eden İmamoğlu, "Bu anlamda "İttifak olmamalıdır" diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart" sözleriyle Meral Akşener'e çağrı yaptı.
YEREL SEÇİMLER DE RİSKLİ
Öte yandan CHP içerisindeki 'değişimciler' de İYİ Parti ile ittifak istiyor. Meral Akşener'in değerlendirmelerinin "öfkeyle" yapıldığını söyleyen değişimciler; "seçim zamanı yaklaştığında İstanbul'da bir ittifakın ortaya çıkabileceğini" belirtiyor. Bunun yanında yerel seçim için CHP'de değişimin gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen kaynaklar; "Değişim olmadan gidilecek bir seçimin riskine dikkat çekiyor. Partinin topyekûn bir değişimle kırgın seçmenini yeniden kazanması gerekiyor" değerlendirmesini yapıyor.
ANKARA KULİSLERİNDE BOMBA İDDİA
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ankara kulislerine hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.
Ensonhaber'den Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan İYİ Parti'nin eski Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Ethem Baykal, "Meral Akşener'in partiyi Ekrem İmamoğlu'na bırakma ihtimali var" çıkışında bulundu.
KILIÇDAROĞLU ONAY VERMEYECEK
CHP içerisindeki 'değişim' kavgası ve Ekrem İmamoğlu'nun rotayı İstanbul'a kırmasını değerlendiren Baykal, "İmamoğlu, parti içerisinde 39 ilçeyi ben belirleyeyim diyecek Kemal Kılıçdaroğlu onay vermeyecek. Bu defa Ekrem İmamoğlu ben aday olmayacağım derse o da başka siyaset" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU CHP'NİN ÜVEY EVLADI
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin üvey evladı olduğunu, Akşener'in İYİ Parti'nin anahtarlarını İmamoğlu'na teslim edebileceğini dile getiren Ethem Baykal, şu ifadeleri kullandı.
AKŞENER PARTİYİ İMAMOĞLU'NA BIRAKABİLİR
Peki Ekrem İmamoğlu aday olmadı. Seçimden sonra anahtar teslimi Meral Akşener partiyi Ekrem İmamoğlu'na teslim etti. İhtimal var. Bunu not olarak düşelim.
Bence Ekrem İmamoğlu, CHP'nin üvey evladı. Koray Bey ve İzmir'deki çekişmeleri Dervişoğlu'nu düşünürsek çekimleri Meral Akşener'in rahatsızlandığını düşünelim.
O rahatsızlanma Ankara çatışmalarının ürünü.
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ... GÖZLER CHP'DE!
Ekrem İmamoğlu'nun "Partiler üstü İstanbul ittifakı" söylemi ile başlayan, "Gerekirse Akşener'le yüz yüze görüşüm" sözleriyle devam eden süreçte İYİ Parti'nin eski üst düzey isimlerinden olan Ethem Baykal'ın "Meral Akşener partiyi Ekrem İmamoğlu'na bırakabilir" çıkışı Ankara kulislerini hareketlendirdi.
Gözler CHP'den gelmesi muhtemel tepkilere çevrildi.
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