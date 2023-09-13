Ankara kulisleri yangın yeri! CHP’yi karıştıracak iddia: Meral Akşener İYİ Parti’yi İmamoğlu’na bırakacak

ÜST ÜSTE FARKLI ADAY SİNYALLERİ

Özellikle yaptığı çelişkili açıklamalarla gündem olan Akşener, bir gün iş birliği mesajı verip sonrasında İstanbul ve Ankara için CHP'den farklı bir aday çıkaracaklarının sinyalini verdi. Akşener diğer yandan Muharrem İnce ile de görüşerek farklı bir yol açma derdine düştü.