HDP’lilerde Kılıçdaroğlu ayaklanması! Tanrıkulu hakkında sözleri sonrası gözdağı: Seni destekleyenlere yalan söyledin

Koçyiğit "Bunu da not edelim" derken "Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu" dedi.

HDP'Lİ SAKIK: SENİ DESTEKLEYENLERE YALAN SÖYLEDİN

HDP vekili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Sakık, "Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!" dedi.