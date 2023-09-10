HDP'lilerde Kılıçdaroğlu ayaklanması! Tanrıkulu hakkında sözleri sonrası gözdağı: Seni destekleyenlere yalan söyledin
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı skandal açıklamayla TSK'ya iftira atarken "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" dedi. Bu açıklama sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu "TSK bizim göz bebeğimizdir'' diyerek Tanrıkulu'na destek vermedi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası seçimdeki ortağı HDP ayaklanırken HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Bunu da not edelim" derken Sırrı Sakık ise Bay Kemal'in kendisini destekleyenlere yalan söylediğini belirtti. İşte detaylar...
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında TSK'yı hedef alırken hadsiz bir iftirada bulundu. Şanlı Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" iddiasında bulundu.
CHP'Lİ ÖZTRAK: BU İFADELER KABUL EDİLEMEZ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." dedi.
"TSK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu hakkında bugün yaptığı açıklamada, ''Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'' dedi.
İki ismin bu açıklamaları HDPKK'yı rahatsız ederken, HDP'li Gülistan Koçyiğit Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu'na destek vermemesi nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Koçyiğit "Bunu da not edelim" derken "Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu" dedi.
HDP'Lİ SAKIK: SENİ DESTEKLEYENLERE YALAN SÖYLEDİN
HDP vekili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Sakık, "Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!" dedi.
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