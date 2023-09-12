PKK savunucusu Tanrıkulu’na skandal destek! İYİ Partili Özlale FETÖ’cü tetikçi CHP’li Yalçın'ı yerden yere vurdu
Kılıçdaroğlu’nun yanında terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA’lara karşı çıkan, Kandil’e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yalan söylemleri ile TSK’yı hedef almıştı. Tanrıkulu, “Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." demişti. FETÖ'nün tetikçisi CHP'li İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, ise şanlı Türk ordusunu hedef alan Tanrıkulu'na arka çıktı. "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu." diyen Taşkın, "Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir." ifadelerine yer verdi. Taşkın'ın Tanrıkulu'na sahip çıkmasına İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki İzmir adayı Ümit Özlale tepki gösterdi. Özlale, "İzmir halkını mecliste bu kişinin temsil etmesi utanç vericidir” dedi.
SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmıştı.
Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilliği görevini üstlenen Tanrıkulu, askerimize ve ordumuza yönelik akılalmaz sözlerde bulunmuştu.
Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayın programında, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullanmıştı.
Programda yer alan Ferhat Murat, "Özrü, kabahatinden büyük oldu" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Fuat Uğur ise, "Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun… PKK'ya tek bir eleştiri bile yapmıyor." diyerek sert tepki göstermişti.
SORUŞTUMA BAŞLATILMIŞTI
Skandal olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında TSK'ya yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 8 Eylül'de TV programına telefonla bağlandığı belirtildi. Tanrıkulu hakkında, canlı yayında yaptığı yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
MSB'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Milli Savunma Bakanlığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun alçak iftirasına çok sert dille tepki göstermişti.
MSB'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Asil milletin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin huzur ve güvenliği ile bölgenin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."
FAİK ÖZTRAK, GEÇİŞTİRMELİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yapmıştı.
Öztrak açıklamasında şunları söylemişti:
"Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez.Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
CHP'Lİ TAŞKIN'DAN TESCİLLİ PKK SEMPATİZANI TANRIKULU'NA SKANDAL DESTEK
FETÖ'nün tetikçisi CHP'li İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Türk ordusunu skandal ifadelerle hedef alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı.
"TANRIKULU KİMSEYE HAKARET ETMEDEN ELEŞTİRİLERDE BULUNDU"
FETÖ'cü CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise sosyal medya hesabından genel başkanı ve parti sözcüsünden farklı bir açıklama yaptı. "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu." diyen Taşkın, "Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir." dedi.
"UTANÇ VERİCİ"
Yüksel Taşkın'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkmasına büyük ortak İYİ Parti'den tepki geldi. Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanan Ümit Özlale, "İzmir'i temsil etmek için seçilen bu vekilin (!) Şanlı Türk Ordusu'na dil uzatanları savunması kabul edilebilir değildir. İzmir halkını mecliste bu kişinin temsil etmesi utanç vericidir" ifadelerini kullandı.
PARTİSİNDEKİ FETÖ'CÜLERİ VE ŞEHİT AİLESİNE KÜFREDEN LÜTFÜ TÜRKKAN'I UNUTTU
Özlale Yüksel Taşkın'a Sezgin Tanrıkulu üzerinden yüklenirken sosyal medya kullanıcıları İYİ Parti listelerinden giren FETÖ'cüleri ve şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'ı hatırlattı.
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