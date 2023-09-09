CHP’li Sezgin Tanrıkulu TSK’yı iftiralar ile bir kez daha hedef aldı! Stüdyoda sinirler gerildi: Bu arkadaş CHP vekili yazıklar olsun

Bugüne kadar yürüttüğü siyasette "Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çakarken, PKK cenazelerine katılan Sezgin Tanrıkulu gibi isimlere de partisinde yer verdi.

TSK'YA ÇİRKİN İFTİRA!

SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı.

Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilliği görevini üstlenen Tanrıkulu, askerimize ve ordumuza yönelik akılalmaz sözlerde bulundu.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullandı.

"BU ARKADAŞ CHP MİLLETVEKİLİ YAZIKLAR OLSUN"

Programda yer alan Ferhat Murat, "Özrü, kabahatinden büyük oldu" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Fuat Uğur ise, "Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun… PKK'ya tek bir eleştiri bile yapmıyor." diyerek sert tepki gösterdi.