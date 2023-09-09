09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı iftiralar ile bir kez daha hedef aldı! Stüdyoda sinirler gerildi: Bu arkadaş CHP vekili yazıklar olsun

CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı iftiralar ile bir kez daha hedef aldı! Stüdyoda sinirler gerildi: Bu arkadaş CHP vekili yazıklar olsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2023
ABONE OL
CHP’li Sezgin Tanrıkulu TSK’yı iftiralar ile bir kez daha hedef aldı! Stüdyoda sinirler gerildi: Bu arkadaş CHP vekili yazıklar olsun

Kılıçdaroğlu’nun yanında terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA’lara karşı çıkan, Kandil’e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı. Katıldığı televizyon programına bağlantı yapan ve yalan söylemleri ile TSK’yı hedef alan hadsiz Tanrıkulu, “Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi. Bu konuşmanın ardından stüdyodaki isimlerden sert tepkiler geldi. Programda yer alan Gazeteci Fuat Uğur, “Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yürüttüğü siyasette "Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çakarken, PKK cenazelerine katılan Sezgin Tanrıkulu gibi isimlere de partisinde yer verdi.

TSK'YA ÇİRKİN İFTİRA!

SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı.

Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilliği görevini üstlenen Tanrıkulu, askerimize ve ordumuza yönelik akılalmaz sözlerde bulundu.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullandı.

"BU ARKADAŞ CHP MİLLETVEKİLİ YAZIKLAR OLSUN"

Programda yer alan Ferhat Murat, "Özrü, kabahatinden büyük oldu" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Fuat Uğur ise, "Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun… PKK'ya tek bir eleştiri bile yapmıyor." diyerek sert tepki gösterdi.

PKK'NIN YALANINA SARILDI

Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurmuştu. Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırmıştı.

TERÖRİSTE 'AH'LAR 'VAH'LAR ÇEKTİ

CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.

TANRIKULU'DAN SİHA'LARI HEDEF ALAN HADSİZLİK

CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri geldi.

TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

CIA SEZGİN'E GÜVENİYOR!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Wikileaks'in ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde TR 705 kod adı verilen bir ajan olduğu ve CIA'nin güvenilir haber kaynağı olarak tanımlandığı ortaya çıktı.

Bir dönem terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı konuşulanlar arasında...

Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.

TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET

Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.

PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE KONSER VEREN AYNUR DOĞAN'A DESTEK

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.

ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNUYOR

Bölücü kebapçı lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını savunanlar arasında.

Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA