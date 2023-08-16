CHP'li Mehmet Sevigen o iddialara sert çıktı: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu'nun başına yıkarız
14-28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulak tıkarken, bir darbeyi de 8'li koalisyonun üyelerinden yedi. Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, 'CHP, İstanbul ve Ankara'da yerel seçim ittifakı yapmak için İzmir'de İYİ Parti'nin adayına destek verecek' iddialarına sert çıktı. Bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini vurgulayan Sevigen, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız." diye konuştu.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında 'istifa' çağrılarına maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu taleplere kulak tıkayıp 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gideceği konuşulan CHP'ye bir darbe de ittifak ortaklarından geldi. İYİ Parti kanadından yapılan açıklamalarda, 2024 yılında yapılacak seçimlerde ittifaklara kapılar kapatıldı.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE İTTİFAK ŞARTI: AKŞENER İZMİR'İ İSTİYOR İDDİASI
İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ederken Meral Akşener'in ittifak için CHP'ye birkaç şart sunacağı öne sürüldü.
Milliyet yazarı Zafer Şahin, Akşener'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyeceğini iddia etti. Şahin, İYİ Parti liderinin iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir'in kendilerine bırakılmasını talep edeceğini söyledi.
İYİ PARTİ İDDİALARI YALANLADI!
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddialara yanıt verip, "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok" dedi.
GÖK KUBBEYİ KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINA YIKARIZ
Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, söz konusu iddiaları canlı yayında değerlendirdi.
Bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini vurgulayan Sevigen, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız." diye konuştu.
Sevigen'in açıklamaları şöyle:
"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...
- Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...
- 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....
- MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur'a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...
- ÖSYM SONUÇ E-DEVLET EKRANI! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- ALES/2 SINAV SÜRESİ VE KONU DAĞILIMI | ALES ne zaman, pazar günü mü? ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama
- Tarım Kredi Market katalog fiyatları 2023 | İndirimli ürünler sil baştan değişecek! Pirzola 88.90, Taze kaşar 159,90, zeytin 54.90 Tl...
- The Simpsons'ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...
- Süresiz nafaka kalktı mı, kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç son dakika açıkladı! 2023 kimler nafaka alamayacak?