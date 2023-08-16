CHP’li Mehmet Sevigen o iddialara sert çıktı: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu’nun başına yıkarız

Sevigen'in açıklamaları şöyle:

"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?"