CHP seçmenine güven vermiyor! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen'den A Haber’de ‘yerel seçimler’ göndermesi
Seçimlerde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği yeni bir seçimle adını yazdıran ve ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri bir bir yok etmeye başladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu İstanbul üzerinden boğma planı yapıyor. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber’de yaptığı açıklamalarda CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yerel seçimler’ üzerinden vurdu. Sevigen, “Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğu sürece insanlar sandığa gitmeyecek.” ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos 'yerel seçimler' öncesi alev aldı. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
2024'te yapılacak 'yerel seçimler' yaklaşırken, CHP'ye koalisyon masasının ortakları tek tek darbe vurmaya devam ediyor.
CHP'DE 'DEĞİŞİM' SAVAŞI BİTMEK BİLMİYOR
Bu durum CHP tabanında son derece rahatsızlık oluştururken, partide Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Özgür Özel gibi isimler 'değişim' hareketi başlatarak Kılıçdaroğlu'na karşı adeta savaş açtı.
İYİ PARTİ CHP ARASINDAKİ 'SAYFA SONU' 26 AĞUSTOS'TA!
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" gündeme geldi.
GELECEK TEK BAŞINA GİRECEK!
Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.
HDPKK BİLE PEŞLERİNİ BIRAKTI
Geçmiş seçimlerdeki "Aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatan HDPKK'lı Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" şeklinde konuştu.
PORTAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVO: SEÇİMLERİN FATURASI…
CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'yerel seçim' bombası attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi hedef alan paylaşımda Portakal, "Ana muhalefet partisinde yol haritası ortaya çıktı; yenilginin hesabı verilmeyecek, faturayı ödeyen de olmayacak, Kılıçdaroğlu koltuğunda oturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA 'KORKAK' GÖNDERMESİ
Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı olduğu bilinen Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na korkak göndermesi yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nun tekrar İBB'ye aday olmasının ardından bir paylaşım yapan Fatih Portakal, "Değişim filan yok anladığım. Cesaret edemedi." dedi.
CHP'nin Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de 'yerel seçim'lere ilişkin bomba açıklamalarda bulundu.
CHP ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Sevigen, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğu sürece insanlar sandığa gitmeyecek. Benim dışarıdan aldığım tepki bu. Seçimlere 6.5-7 ayımız kaldı, zaten bunların 3 ayı curcuna ile geçer. Kaldı 4 ay, bu 4 ay içinde kavga edilirse ve güven verilmezse, bu durum seçmeni etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
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