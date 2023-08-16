16 Ağustos 2023, Çarşamba
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İzmir Valisi Süleyman Elban görevine başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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İzmir Valisi Süleyman Elban görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanan Süleyman Elban, görevine başladı.

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