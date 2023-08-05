CHP’de son yapılan açıklamalar neye işaret? Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen A Haber’de aktardı: Ankara ve İstanbul’u kaybederler

ROTAYI YENİDEN İSTANBUL'A KIRDI

Masada umduğunu bulamayan İmamoğlu'ndan yemek sonrası dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi makam meselesi olarak görmediğini ifade eden İmamoğlu, "İstanbullular hemşehrim" ve "16 milyon" gibi vurgulamalarda bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerine bomba gibi düştü.