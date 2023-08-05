CHP'de son yapılan açıklamalar neye işaret? Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen A Haber'de aktardı: Ankara ve İstanbul'u kaybederler
14 Mayı ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından "değişim" çıkışı ile CHP'deki kaosun fitilini ateşleyen, hatta "parti içi gizli darbe toplantısı" bile organize eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceği düşüncesiyle dümeni yeniden İstanbul'a kırdı. Eski CHP Genel Sekteteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin son detayları A Haber'de aktardı. Sevigen, "Ankara ve İstanbul’u kesin kaybederler" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayında yapılan iki seçimde de adeta sandığa gömülerek hezimetle ayrılan CHP'de kaos sürüyor. Koltuk savaşların ardı arkası kesilmezken, son günlerde yaşanan olaylar kaosu farklı bir noktaya getirdi.
Parti içi darbe toplantısı ile "alternatif olağanüstü kurultay" planı yaparak imza ve dilekçe toplayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek isteyen Ekrem İmamoğlu, bu hamlesinin ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.
ROTAYI YENİDEN İSTANBUL'A KIRDI
Masada umduğunu bulamayan İmamoğlu'ndan yemek sonrası dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi makam meselesi olarak görmediğini ifade eden İmamoğlu, "İstanbullular hemşehrim" ve "16 milyon" gibi vurgulamalarda bulundu.
CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerine bomba gibi düştü.
ÖZEL KENDİSİNE GENEL BAŞKANLIK, İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den olay bir çıkış geldi. Kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek duyuran Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi.
CHP'nin Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin gündemde yer alan son detayları A Haber'de aktardı.
"ANKARA VE İSTANBUL'U KESİN KAYBEDERLER"
Sevigen, "Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul'a aday olmayı düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultayı kazansa bile başarılı olması gerekiyor. CHP seçime gittikleri zaman bu aday Ekrem İmamoğlu olur başka biri olur fark etmez, Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederler.
"CHP KENDİ HATALARINA BAKSIN"
Seçimlerde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve 7'li masada bulunan bütün liderlerde yenildi. CHP kendi hatalarına baksın iç politikada ne yaptık, dış politikada ne yaptık bunlara bakılması lazım. Bunlar tartışılmadan Kemal Kılıçdaroğlu bütün yakın çevresindekileri kapının önüne koydu, o kapının önündekiler ise Ekrem İmamoğlu'na sığındı, ona kılavuzluk yaptılar.
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