İYİ Parti'de skandal! 3 milyon dolara vekillik satılan kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı
İYİ Parti'de Meral Akşener ve ekibinin skandalları bitmek bilmiyor. Partiden ihraç edilen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğunu açıklamıştı. İstanbul Organize Suçlar Şube eski Müdürü Adil Serdar Saçan'ın WhatsApp görüşmelerinin görüntü kaydını paylaşan Ertugan, "Milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Siz siyasi emek dolandırıcısısınız" sözleriyle İYİ Parti yönetimi ve Akşener'e tepki gösterdi. Bir mesajda milletvekili adayıyla ilgili olarak Saçan'ın, "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı dikkat çekmişti. Skandal bir diğer ayağı ise pes dedirtti. Meral Akşener'in 3 milyon dolara vekillik sattığı kişi ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz olduğu ortaya çıktı.
Parti için muhalefeti bitirmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.
İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.
"VAY EMEK DOLANDIRICISI VAY"
Musa Ertugan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Disiplin mi? Çokta tın, sen düşün! Vay emek dolandırıcısı vay... Sene 2015… Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8 yılını verdim. 3 adet mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde Musa başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum.
15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var… O günlerde sen en çok bana 'Hakkını helal et Musa başkanım' demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi, parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın.
"BURASI SENİN ŞİRKETİN Mİ?"
Milletvekili yaptın. 2 tane de kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin.
Sene 2016 müsavat o günlerde bana sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım."
SKANDAL MESAJLAŞMA ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan bu sürecin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisiyle ilgili skandal bir mesajlaşma ortaya çıktı. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi olan ve yakın zamanda partiden ihraç edilen Musa Ertugan, daha önce de dile getirdiği ve Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğu yönündeki iddialarına bir mesajlaşma görüntüsü de ekledi.
Eski Emniyet Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve bir arkadaşının Whatsapp konuşmasını paylaşan Ertugan skandalı sosyal medyadan paylaştı.
"İMAMOĞLU'NUN ADAMI 3 MİLYON DOLAR VERMİŞ"
Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı veriyor.
"ONLAR DA BİN DEFA DAHA Ş...DİR."
İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan şu ifadeleri kullandı: "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir."
"MİLLETVEKİLİ BORSASI OLUŞTURMUŞSUNUZ"
Ertugan şunları da ekledi: Al sana belge 1. İstanbul Kurucu Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısısınız.
3 MİLYONA MİLLETVEKİLİ YAPILAN KİŞİ BELLİ OLDU
Musa Ertugan'ın, yaptığı paylaşımda bahsedilen kişinin adının üzerini karalasa da bu ismin inşaat sektöründe faaliyet gösteren Delta Holding'in kurucusu olan Vanlı iş adamı Seyithan İzsiz olduğu ortaya çıktı.
ÜLKÜCÜ FIRAT ÇAKIROĞLU'NUN KATİLİNE BURS VERMİŞTİ
İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ve akrabalarının düğününe gittiği ortaya çıkmıştı.
"OĞLUMUN KANINI KAÇ PARAYA SATTINIZ?"
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan seçilen Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katiline, benim oğlumu katleden insana İP İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti'ye sesleniyorum. Meral Hanım'a sesleniyorum. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan (vekillik için) acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın!" diye konuşmuştu.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği öne sürülmüştü.
İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAN SEYİTHAN İZSİZ NURULLAH SEMO'NUN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNDE
Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı ortaya çıktı.
İzsiz'in sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.
ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN
Skandala tepki gösterenlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.
Özdağ, "Doğru mu? Yapmayın sayın Akşener. Verdiğim bütün emekler haram olsun. Bu doğru ise Allah sizi bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Sosyal medya Seyithan İzsiz skandalıyla çalkalanıyor. Birçok kullanıcı İzsiz'e tepki gösterip "Neden açıklama yapmıyorsunuz" diye sordu.
HEPİMİZ FIRAT ÇAKIROĞLU'YUZ
Bazı kullanıcılar ise "Hepimiz Fırat Çakıroğlu'yuz. Ruhun şad olsun Fırat Çakıroğlu" paylaşımı yaptı.
MERAL İÇİN HOLDİNG SAHİBİ OLMASI YETER
İYİ Parti milletvekili aday listelerine atıfta bulunan bazı kullanıcılar ise, "Meral için holding sahibi olması yeter" ifadelerini kullandı.
FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ
Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı.
Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce karar bozuldu; Nurullah Semo'ya bu kez 'terör örgütü üyeliği' suçu yerine 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Böylece yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.
"TEŞHİR EDİLİP HEDEF GÖSTERİLDİ"
Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve daha önce etkisiz hale getirilen bir teröristin adının verildiği sözde 'Hozan Serhat Alanı' olarak nitelendirilen bölgenin süreklilik arz edecek şekilde silahlı terör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, Çakıroğlu'nun olay öncesinde terör örgütü PKK'nın Ege Üniversitesi'ndeki eylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıktığı için YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) mensuplarının hedefi haline geldiği belirtildi. Çakıroğlu'nun okuldaki başka gruplarca fotoğrafının yer aldığı afiş ve pankartın yayınlanarak kendisinden hesap sorulacağı söylemiyle teşhir edilip, hedef gösterildiğine vurgu yapıldı.
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