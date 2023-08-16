İYİ Parti’de skandal! 3 milyon dolara vekillik satılan kişi Fırat Çakıroğlu’nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı







SKANDAL MESAJLAŞMA ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bu sürecin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisiyle ilgili skandal bir mesajlaşma ortaya çıktı. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi olan ve yakın zamanda partiden ihraç edilen Musa Ertugan, daha önce de dile getirdiği ve Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğu yönündeki iddialarına bir mesajlaşma görüntüsü de ekledi.



Eski Emniyet Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve bir arkadaşının Whatsapp konuşmasını paylaşan Ertugan skandalı sosyal medyadan paylaştı.



"İMAMOĞLU'NUN ADAMI 3 MİLYON DOLAR VERMİŞ"

Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı veriyor.

"ONLAR DA BİN DEFA DAHA Ş...DİR."

İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan şu ifadeleri kullandı: "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir."