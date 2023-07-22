Baba-Oğul yüzleşmesinden kim galip çıktı? Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen'den A Haber'de bomba kulis
CHP’de seçim hezimeti bir sürü parti içi kaosu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki bazı isimlerle düzenlediği ‘darbe toplantısı’ gündeme bomba gibi düşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında bu durumu "Etik açıdan doğru bulmadım" şeklinde değerlendirse de intikam için kolları sıvadı. Geçtiğimiz saatlerde, Ekremci medya olarak bilinen fondaş Halk TV ile tüm anlaşmalarının feshedildiği duyuruldu. CHP’de gerçekleştirilen kaos dolu belediye başkanları toplantısına ilişkin CHP’nin Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber’de parti içindeki kulis bilgilerini paylaştı. Baba-Oğul yüzleşmesinden kim galip çıktı? İşte detaylar…
CHP'de seçimlerde yaşanan ağır hezimet sonrası istifaya yanaşmayan ve 'mücadeleye devam' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketi parti içini karıştırdı.
İMAMOĞLU'NDAN DARBE PLANI
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen bazı isimlerinin de katıldığı ve adeta Kılıçdaroğlu'na darbe yapmayı planladığı toplantı siyaset gündemine bomba gibi düştü.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
BABA-OĞUL İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZ YÜZE
Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.
TOPLANTIDA İMAMOĞLU'NA TEPKİLER YÜKSELDİ
Gergin bir havada geçen toplantı öncesi ikili tokalaşırken, Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada bazı başkanlar kendisine tepki gösterdi.
KENDİSİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe planlayan İmamoğlu'na karşı eleştiriler yükselirken İmamoğlu kendisini "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim" sözleriyle savundu.
BAY KEMAL'DEN İMAMOĞLU MEDYASINA DARBE
Bu toplantı sonrası gözler yarın düzenlenecek olan Parti Meclisi toplantısına çevrilmişken flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaları feshetti.
CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, CHP'de bugün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına yönelik kritik yorumlarda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU TOPLANTIDAN GALİP ÇIKMIŞTIR"
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki koltuk savaşına ithafen, bugün gerçekleştirilen toplantıdaya ilişkin konuşan Sevigen, "Ekrem İmamoğlu ben aday olacağım cesaretini hiçbir zaman gösteremeyecek. Bu toplantı için çok kulis bilgim yok ancak, birçok arkadaşımla görüştüm ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek çıkmıştır.
Genel Başkanı Adayı olacak adam çıkar, bu iş böyle gitmiyor İBB'yi bırakıyorum ve burada ben ilan ediyorum adaylığımı diyebilirdi." ifadelerini kullandı.
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