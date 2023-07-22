Baba-Oğul yüzleşmesinden kim galip çıktı? Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen’den A Haber’de bomba kulis

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, CHP'de bugün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına yönelik kritik yorumlarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU TOPLANTIDAN GALİP ÇIKMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki koltuk savaşına ithafen, bugün gerçekleştirilen toplantıdaya ilişkin konuşan Sevigen, "Ekrem İmamoğlu ben aday olacağım cesaretini hiçbir zaman gösteremeyecek. Bu toplantı için çok kulis bilgim yok ancak, birçok arkadaşımla görüştüm ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek çıkmıştır.

Genel Başkanı Adayı olacak adam çıkar, bu iş böyle gitmiyor İBB'yi bırakıyorum ve burada ben ilan ediyorum adaylığımı diyebilirdi." ifadelerini kullandı.