Fatih Erbakan’dan Ekrem İmamoğlu’na: İstanbul’u perperişan eden Türkiye’yi ne yapmaz!

"İSTANBUL'U PERPERİŞAN EDEN TÜRKİYE'Yİ NE YAPMAZ"

Hem de dolar borçlanmasında dünya rekoru kırarak yapıyorsunuz. Rekor faizlerle dolar borcu yapacaksınız ve faturayı da 16 milyon İstanbulluya çıkartacaksınız! Yerel seçim kampanyasında 'İstanbul'a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım' diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200'ün üzerinde zam yapacaksınız! Böyle bir anlayışa Türkiye'nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul'u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye'yi ne yapmaz!"