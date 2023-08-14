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Fatih Erbakan’dan Ekrem İmamoğlu’na: İstanbul’u perperişan eden Türkiye’yi ne yapmaz!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Fatih Erbakan’dan Ekrem İmamoğlu’na: İstanbul’u perperişan eden Türkiye’yi ne yapmaz!

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB, tarihinde görülmemiş zorlu günleri yaşadı. Vatandaşın canını bezdiren yönetimsizlik anlayışına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan’dan tepki geldi.  Erbakan, “Yerel seçim kampanyasında 'İstanbul’a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım' diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200’ün üzerinde zam yapacaksınız! Böyle bir anlayışa Türkiye’nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul’u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye’yi ne yapmaz!" diye konuştu. CHP’deki değişim rüzgarlarına da değinen Erbakan, ‘Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim’ diyenlerin durumu ortadadır” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, yerel seçimler çalışması kapsamında Balıkesir'de konferansa katıldı.

Burada konuşan Erbakan, muhalefetin değişim çalışmalarını eleştirerek, "Maalesef, başta Ana muhalefet partisi olmak üzere, muhalefet partilerinde iş, koltuk kavgalarına dökülmüş durumdadır. 'Değişim, değişim' denilen de, 'O gitsin, ben geleyim'den ibarettir. 'Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim' diyenlerin durumu da ortadadır" dedi.

"İMAMOĞLU ZAM VE BORÇLANMA DÜNYA REKORUNUN SAHİBİDİR"

İstanbul'da toplu taşımanın zamlanmasını eleştiren Erbakan şunları kaydetti:

"Yerel seçim kampanyasında ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceği vaadinde bulunan Sayın Belediye Başkanının(Ekrem İmamoğlu) ulaşımda zam rekorları kırışını üzülerek görüyoruz. İBB yönetimi son olarak ulaşıma yüzde 51,52 oranında fahiş zam yaparak yine milyonları zora sokmuştur. Sayın İmamoğlu, sadece zam rekorlarının değil, borçlanma dünya rekorunun da sahibidir. Yönetimindeki belediye, bugün yüzde 10.75 faizle dolar borcu yapmaktadır.

"İSTANBUL'U PERPERİŞAN EDEN TÜRKİYE'Yİ NE YAPMAZ"

Hem de dolar borçlanmasında dünya rekoru kırarak yapıyorsunuz. Rekor faizlerle dolar borcu yapacaksınız ve faturayı da 16 milyon İstanbulluya çıkartacaksınız! Yerel seçim kampanyasında 'İstanbul'a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım' diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200'ün üzerinde zam yapacaksınız! Böyle bir anlayışa Türkiye'nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul'u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye'yi ne yapmaz!"

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