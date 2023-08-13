İstanbul İmamoğlu elinde can çekişiyor! A Haber’de İBB iştiraklerinin son durumu değerlendirildi: İSKİ şu anda batmış durumda

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.

İMAMOĞLU İSTANBULLU VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Genel Başkanlık koltuğu için' savaş veren ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, vatandaşları artık canından bezdirdi.

İMAMOĞLU HİZMET NE BİLMİYOR! İSTANBUL'A ÇİLE ÇEKTİRİYOR

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimini yaptığı İBB'de 4 sene boyunca harcanmış olan bütçe yaklaşık 18 milyar dolar. Personel ödeme hariç kullanılan bütçe ise 16 milyar dolarken, buna İSKİ, İETT ve bağlı şirketler dahil değil.