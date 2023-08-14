14 Ağustos 2023, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu
Muhalefetin yerel seçim planı ne? CHP – İYİ Parti – HDP yerel seçimlere ittifaksız mı girecek? Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına adaylık açıklaması bekleniyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 14.08.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 12:19
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24