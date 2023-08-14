Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

"ELDEKİ BİR DALDAKİ İKİDEN İYİDİR"

Halk arasında güzel bir tabir vardır eldeki bir daldaki ikiden iyidir diye. Ekrem İmamoğlu Ankara'da gerçek manada bir siyasal karşılık üretemedi. Özellikle CHP Genel Merkezi ve delege yapısı üzerinde partinin içindeki önemli isimlerle dirsek temasına geçmesine rağmen internet üzerinden değişim çağrısı yapıp bunu kamuoyuyla paylaşacağını ifade etmesine rağmen günün sonunda şu fark edildi ki İstanbul'da bir ağırlık oluşturmak zorunda.