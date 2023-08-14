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Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

Muhalefetin yerel seçim planı ne? CHP – İYİ Parti – HDP yerel seçimlere ittifaksız mı girecek? Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına adaylık açıklaması bekleniyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.08.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 12:19
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Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

CHP'de değişim fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, umduğu desteği göremeyince dümeni tekrar İBB Başkanlığına çevirdi.

Kulislerde İmamoğlu'nun belediye başkanlığına adaylık açıklaması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

Muhalefetin yerel seçim planı ne? İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

"ELDEKİ BİR DALDAKİ İKİDEN İYİDİR"

Halk arasında güzel bir tabir vardır eldeki bir daldaki ikiden iyidir diye. Ekrem İmamoğlu Ankara'da gerçek manada bir siyasal karşılık üretemedi. Özellikle CHP Genel Merkezi ve delege yapısı üzerinde partinin içindeki önemli isimlerle dirsek temasına geçmesine rağmen internet üzerinden değişim çağrısı yapıp bunu kamuoyuyla paylaşacağını ifade etmesine rağmen günün sonunda şu fark edildi ki İstanbul'da bir ağırlık oluşturmak zorunda.

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Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

Çünkü aynı anda birden çok hedefin peşinde koşarken yakın hedefi de kaybedebilirsiniz. Ben İstanbul'un zaten Ekrem İmamoğlu ve CHP için bir ittifak yapısı olmadan kazanılmasının bu saatten sonra güç olduğu kanaatindeyim.

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Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

GERÇEK YÜZÜNÜ DE ORTAYA KOYDU

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Belediye Başkanlığı sırasında Türkiye'yi değiştirebilecek yönetebilecek bir performans ortaya koyamadı. Kamuoyunu ve algıyı yönetmeyi iyi başardı fakat son dönemdeki tartışmalar İmamoğlu isminin karakter olarak kamuoyuna yansıyandan farklılıklarını dolayısıyla benim tabirimle gerçek yüzünü de ortaya koydu.