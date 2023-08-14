AK Parti’nin açıklaması İYİ Parti’yi panikletti! İşte İYİ Parti’deki FETÖ ile bağı olan isimler…
14-28 Mayıs seçimlerinde HDPKK’nın içinde yer aldığı koalisyonda saf tutan İYİ Parti, bir kez daha içine barındırdığı FETÖ ile iltisaklı isimlerle gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber'de “İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir” demişti. Bu sözler ardından panikleyen İYİ Parti safından bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez" iddiasında bulundu. Ancak gerçek öyle değildi. İşte İYİ Parti ve FETÖ ilişkisini gözler önüne seren deliller.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye çağrı yapmıştı.
Bahçeli açıklamasında ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'' ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından MHP'den bir açıklama daha gelmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı." demişti.
AK PARTİ'DEN İYİ PARTİ AÇIKLAMASI
(14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ) A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e konuşan ve "Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı önem arz ediyor" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İYİ Parti'de taban ve yönetim arasında net farklılıklar var." ifadelerine yer verdi.
"İYİ PARTİ'NİN YERİ PKK'NIN VE FETÖ'NÜN YANI DEĞİL"
Dağ, "İYİ Parti'nin nasıl bir tavır sergileyeceğini bilemiyoruz ama ben şunu söyleyebilirim. İYİ Parti'nin yeri PKK'nın ve FETÖ'nün yanı değildir." şeklinde konuştu.
İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT
14-28 Mayıs seçimlerinde HDPKK'nın içinde yer aldığı koalisyonda saf tutan İYİ Parti bir kez daha içine barındırdığı FETÖ ile iltisaklı isimlerle gündeme geldi.
AK Partili Hamza Dağ'ın sözlerine karşılık İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez" iddiasında bulundu.
Ancak gerçek öyle değildi. İşte İYİ Parti ve FETÖ ilişkisini gözler önüne seren deliller.
FETÖ İLTİSAKLI İSİMLER İYİ PARTİ LİSTELERİNDE YER ALMIŞTI
14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde bir yandan da İYİ Parti'deki liste krizi sonrası açığa çıkan FETÖ iltisaklı isimler tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek istifasını sunmuştu.
Bilindiği üzere İdris Naim Şahin ve Pensilvanya'daki iblis için "Allah dostu" diyen İrfan Sönmez'in birinci sıradan aday gösterilmesi tüm dikkatleri üzerine toplamış, büyük tepki çekmişti.
Öte yandan istifa zincirinin son halkasına Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır eklenmişti.
"İYİ Parti'den istifa ettim. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum" diyen Bakır, "Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"İYİ PARTİ'DE FETÖ İLE KARŞI KARŞIYA KALDIM"
Bakır geride bıraktığımız günlerde de İYİ Parti'de Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA ile karşı karşıya kaldığını söylemiş Emir Gürbüz ve Bahadırhan Dinçaslan isimlerini vermişti.
Bu isimlerin Türk-Atlantik Gençlik Konseyi adına NATO toplantılarına katılmaları dikkatlerden kaçmadı. Bahadırhan Dinçaslan'ın 15 Temmuz'daki darbe bildirisine methiyeler düzdüğü, FETÖ'cülerden övgüyle bahsettiği paylaşımları da mevcut. Dinçaslan bir dönem Akşener'in konuşmalarını da hazırlıyordu.
AKŞENER'İN FETÖ DOSYASI
Meral Akşener FETÖ'nün dinler arası diyalog faaliyetlerine yeşil ışık yakmış, "Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı aslında faydasının olduğuna inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.
KORAY AYDIN: "FETÖ'DEN DESTEK ALDIĞI KESİN"
Koray Aydın'ın Meral Akşener için dediği "FETÖ'den destek aldığı kesindir" söylemini unutmamakta fayda var.
TÜRKÇE OLİMPİYATLARI VE FETÖ'CÜLERE METHİYELER...
Akşener Türkçe Olimpiyatları'nda FETÖ'cülere "Bu hizmetin değerli mensupları" diye seslenmiş, teröristbaşı Gülen için de 'Sayın' ifadesini kullanmıştı.
DARBECİLERLE AĞIZ BİRLİĞİ, "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" SÖYLEMİ.
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi öncesi Meral Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" diyerek gezinmesi, darbecilerin kullandığı "Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi" söylemini sıklıkla tekrarlaması üzerinde durulması gereken önemli bir detay.
İYİ Parti lideri 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışma öncesi de "15'inden sonra inşallah işler değişecek" demişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o dönem partisinde bulunan Akşener'i hedef alarak, "Bunların içerisinde birisi vardır ki gelecekte hep beraber göreceksiniz. Fetullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın" demişti.
Akşener 10 Mart 2014 tarihli bir konuşmasında FETÖ'cüler için kullanılan 'haşhaşi ve terörist' söylemine karşı çıkmış, FETÖ'cülere "Çok ağır ifadelerle itham edilen bir grup... Bu manada hedef gösteren konuşmalar Allah muhafaza pek çok gerilime neden olur" sözleriyle arka çıkmıştı.
FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞINA ARKA ÇIKMIŞTI
11 Mayıs 2015 tarihli bir yayında Akşener, FETÖ'cü medyanın baş aktörü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya destek vermiş, "Kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa o sanıkların mutlaka tutuksuz yargılanmaları şeklinde olması gerektiğiniz söyledim. Sonuçta Hidayet Karaca da suçsuz olduğunun anlaşıldığı takdirde o yattığı süreyi nasıl ödeyecek?" ifadelerini kullanmıştı.
ADI FETÖ İDDİALARINA KARIŞMIŞTI
Daha önce İYİ Parti'nin ağır toplarından olan Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıllarda Meral Akşener'in prensi Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.
Gelişme sonrası Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.
AKŞENER'İN PRENSİ KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.
İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.
Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.
FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.
Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.
Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.
Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.
FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN HESABI KESİLDİ: 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada 8 Kasım 2021'de karar açıklanmıştı.
FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Eski İstihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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