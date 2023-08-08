Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu bitirme planı | CHP yandaşı İsmail Saymaz açıkladı: İstanbul’u kaybetmeye hazırlar

Özgür Özel ile birlikte hareket edebileceği de konuşulan İmamoğlu "16 milyon ve İstanbul'u tekrar kazanacağız" çıkışlarıyla rotayı İstanbul'a kırsa da son olarak Elazığ ve Tunceli'ye giderek Kılıçdaroğlu'nun memletinden yine "Genel Başkanlık" mesajları veriyor.

KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'U İŞARET EDİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta "İstanbul'a aday olmasını isterim" diyerek İstanbul'u işaret ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU BİTİRME PLANI

Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.