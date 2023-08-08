Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu bitirme planı | CHP yandaşı İsmail Saymaz açıkladı: İstanbul’u kaybetmeye hazırlar
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası koalisyon üyelerinin her biri bir tarafa savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’de çok çetin koltuk savaşı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” ve “zoom cuntası” hamlesi ardından Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Öyle ki, İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyaset tarihinden bir çırpıda silmeyi hedefliyor. Plana dair gerçekleri anlatan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Benim gördüğüm kadarıyla CHP'de bir eğilim var. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de kurtulalım bakışı egemen. Bu bakışla İmamoğlu İstanbul'u zaten kazanamaz." yorumunda bulundu.
14-28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşayan 'Millet İttifakı' resmen dağıldı.
Bu gelişme sonrası CHP'de büyük kaos başladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında "koltuk savaşları" olarak nitelenen süreç kızıştı.
Her anı entrikalarla süslü kapışmada her iki taraf birbirlerinin suratlarına gülümseler de iş o kadar iç açıcı değil.
EKREM İMAMOĞLU VE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA KOLTUK SAVAŞI
İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaparken Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
DEĞİŞİM, ZOOM DARBESİ, İNTERNET SİTESİ, YEMEKLER FAZILLARI
Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, "zoom cuntası'nı toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu.
Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalıştı.
Özgür Özel ile birlikte hareket edebileceği de konuşulan İmamoğlu "16 milyon ve İstanbul'u tekrar kazanacağız" çıkışlarıyla rotayı İstanbul'a kırsa da son olarak Elazığ ve Tunceli'ye giderek Kılıçdaroğlu'nun memletinden yine "Genel Başkanlık" mesajları veriyor.
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'U İŞARET EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta "İstanbul'a aday olmasını isterim" diyerek İstanbul'u işaret ediyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU BİTİRME PLANI
Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.
CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ: İSTANBUL'U VERMEYE HAZIRLAR!
Kılıçdaroğlu'nun isyan eden İmamoğlu'nu bitirme planı İsmail Saymaz, "Benim gördüğüm kadarıyla CHP'de bir eğilim var. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de kurtulalım bakışı egemen. Bu bakışla İmamoğlu İstanbul'u zaten kazanamaz." ifadelerini kullandı.
"İSTANBULLUYA NE SÖYLEYECEKSİNİZ?"
Saymaz, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kerimoğlu ve Battal İlgezdi'nin de bu doğrultuda hareket ettiğini ifade ederek şu dikkat çeken açıklamaları yaptı:
"Bu belediye başkanları kalmaya devam eder ya da bu görüşte kalmaya devam ederlerse İstanbul'u önce onlar kaybedecekler. Yani herkesten önce İstanbulludan önce CHP'li belediye başkanlarının bir kısmı İstanbul'u kaybetmeye hazır. Yani mesela- benim kendisi ile ahbaplığım var - Sayın Bülent Kerimoğlu'nun çıktığı bir televizyon kanalında partinin kapalı toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi diye çıkıp "Bakırköy'de yürüyemiyorum çünkü belediyeye yol yapmadı" demesi büyük bir skandal. Yani Bülent Kerimoğlu bunu derse, kendi büyükşehir belediye başkanı için "Yol yapmıyor ben yürüyemiyorum" derse kardeşim o zaman İstanbulluya siz ne anlatacaksınız. İstanbulluya ne söyleyeceksiniz?.
"SİZ İSTANBULLUYA NE SÖYLEYECEKSİNİZ?"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Maltepe'ye gelir gezerken Maltepe Belediye Başkanı yoksa, Maltepe Belediye Başkanı tweet atıp sanki ordaymış gibi görüntü veriyorsa siz İstanbulluya ne söyleyeceksiniz. Maltepe belediye başkanı ve Bülent, İBB Başkanı için çalışmaz ki. Kazanmasını da istediklerini zannetmiyorum.
"BU BAKIŞLA İMAMOĞLU İSTANBUL'U ZATEN KAZANAMAZ."
Gel gelelim bir başka belediye başkanı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi. İlgezdi de Büyükşehir Belediye Başkanını eleştiriyor. Yani o saatten sonra ilçe belediye başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanının bir arada olması mümkün mü? Yani en azından bu 3 belediye başkanı İstanbul'un İmamoğlu tarafından kazanılması için çalışırlar mı. İl örgütü çalışır mı? Hayır, onlar kaybetmeye hazırlar. Benim gördüğüm kadarıyla CHP'de bir eğilim var. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de kurtulalım bakışı egemen. Bu bakışla İmamoğlu İstanbul'u zaten kazanamaz."
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