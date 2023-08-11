11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun algı çalışmaları! Pendik’te İBB’nin sahiplendiği projeler…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun algı çalışmaları! Pendik’te İBB’nin sahiplendiği projeler…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2023 11:12
İistanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçoğu AK Parti döneminde başlatılan projeleri sahiplenerek ilçelerde çok şeyi değiştirdiğini iddia ediyor. O ilçelerden biri de Pendik. İmamoğlu, metrodan otoparka pek çok hizmetin yapıldığını söyledi. Duruma tepki göteren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Başlayıp da bitirdiği bir projeden bahsetmemiz mümkün değil" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB Başkanı İmamoğlu’nun algı çalışmaları
İBB Başkanı İmamoğlu'nun algı çalışmaları
İYİ Parti’nin ittifak yanıtı ne olacak?
İYİ Parti'nin "ittifak" yanıtı ne olacak?
3 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
3 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
MHP’den İYİ Parti’ye çağrı
MHP’den İYİ Parti’ye çağrı
Devlet Tiyatroları ona emanet
Devlet Tiyatroları ona emanet
Menendez’den Güney Kıbrıs’a ziyaret
Menendez'den Güney Kıbrıs'a ziyaret
Malatya’daki deprem anı kamerada
Malatya'daki deprem anı kamerada
Malatya depremi Kuzey Anadolu fay hattını tetikler mi?
Malatya depremi Kuzey Anadolu fay hattını tetikler mi?
Malatya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem
Siper için kritik deneme
"Siper" için kritik deneme
Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman’da
Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman'da
Daha Fazla Video Göster