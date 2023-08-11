11 Ağustos 2023, Cuma
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun algı çalışmaları! Pendik’te İBB’nin sahiplendiği projeler…
İistanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçoğu AK Parti döneminde başlatılan projeleri sahiplenerek ilçelerde çok şeyi değiştirdiğini iddia ediyor. O ilçelerden biri de Pendik. İmamoğlu, metrodan otoparka pek çok hizmetin yapıldığını söyledi. Duruma tepki göteren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Başlayıp da bitirdiği bir projeden bahsetmemiz mümkün değil" dedi.