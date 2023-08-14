Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu komplosu hazır! Yerel seçimler sonrası devreye alacak! İstanbul’u ’kaybetme’ planı...

İYİ PARTİ'DE AYRI ADAY MI?

Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara gözler çevrilmiş vaziyette.



Fondaş İsmail Saymaz, İYİ Parti cephesinden aktardıklarına göre; Akşener muhalif seçmenlere adres olarak İYİ parti'yi gösterecek. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da adaylara ve CHP'nin alacağı tavra bakacak.



Bir taraftan da İYİ Parti tabanındaki 'müstakil seçim' ateşi harlanarak büyüyor.

"CHP YÜZÜNDEN TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİK, BELEDİYE KAYBETSEK NE OLUR"

Saymaz köşe yazısında İYİ Partili milletvekillerinin "Tabanımız rahatsız ve öze dönüş istiyor" dediğini, Ankara - İstanbul değil Saruhanlı'da bile ittifak olmaksızın seçime girilmesi gerektiğini savunuyor.



Bir başka İP'li vekil ise "CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur" dedi.



İsmail Saymaz'ın ilgili yazısında yer alan detaylar şöyle;



İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşat Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'nin isimlerinin konuşulduğundan söz ediyor. "Kaybettiren olmakla suçlanırsız " dedim. "Hiç umurumuzda değil" diyor.