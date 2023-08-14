Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu komplosu hazır! Yerel seçimler sonrası devreye alacak! İstanbul'u 'kaybetme' planı...
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de yaşanan 'değişim' gerginliği her geçen gün farklı bir boyut kazanırken Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı özel bir plan hazırladığı kulislere bomba gibi düştü. Buna göre İmamoğlu İstanbul'u kaybederek Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edeceği konuşuluyor. İmamoğlu'nun bu hamlesi "büyük kumar" olarak nitelendirilirken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de mahalle delegeleri seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezici bir biçimde kazandığını belirterek, "İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’nda adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak" dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerde aldığı ağır yenilgiye rağmen istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek "mücadeleye devam" mesajı verdi.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti tabanında büyük tarafsızlık yaratırken, Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı adeta bayrak açtı. İlk olarak bir internet sitesi kuran İmamoğlu, sonrasında CHP'nin ağır toplarıyla Zoom üzerinden adeta bir darbe toplantısı yaptı.
İMAMOĞLU İSTANBUL'U BIRAKTI TURA ÇIKTI
Bununla da yetinmeyen İmamoğlu İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek önce Elazığ ve Tunceli'ye gitti, ardından Nevşehir ve Çanakkale'ye rota çizdi.
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret ederek "Ben Ekrem Bey'in Mansur Bey'in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.
"MEVCUT BELEDİYE BAŞKANLARI İSTİKRARI KORUMALI"
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu'nun "Ben Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'in İstanbul'u, Mansur Bey'in Ankara'yı kazanacaklarına inanıyorum" sözlerine destek verdi.
İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Köksal, "Mevcut büyükşehir belediyelerimizin istikrarı koruyarak halkımıza hizmet noktasında çalışmalarını daha da ileriye taşımasını istiyoruz" diye konuştu.
"İMAMOĞLU YENİDEN ADAY OLACAK"
Tüm bu yaşanların gölgesinde SÖZCÜ yazarlarından İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyeceğini ve yeniden İBB Başkanı adayı olacağını yazdı.
İMAMOĞLU 'İSTANBUL' DİYECEK
"İmamoğlu 'İstanbul' diyecek" başlıklı köşe yazısında Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de genel başkan değişiminin gerekli olduğunu vurgulayacağını söyledi. İmamoğlu'nun "Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir" görüşünü dillendireceğini aktardı.
ELDE İSTANBUL KALDI...
CHP'lilerde ise "Türkiye'yi alamadık bari İstanbul elimizde kalsın" hissiyatının egemen olduğu kulislerde konuşuluyor.
"SEÇİMDE KAYBEDECEK SEÇİMDEN SONRA KK'YI DEVİRECEK"
Gelinen bu noktada seçim öncesi çıkış yolu bulamayan Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası için planlar yaptığı, İstanbul'u kaybederek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.
Bu durum İmamoğlu'nun 'büyük kumarı' yorumlarını da beraberinde getirdi.
"İMAMOĞLU, CHP'DE ADAYLIK YARIŞINA GİRMEYİ GÖZE ALAMAYACAK"
Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de mahalle delegeleri seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezici bir biçimde kazandığını belirterek, "Dün Ankara'da, CHP'nin kalesi olan Çankaya'nın ilçe kongresi vardı. Kılıçdaroğlu sildi, süpürdü. Eğer il kongreleri de Kılıçdaroğlu'nun lehine sonuçlanırsa Ekrem İmamoğlu'nun kurultayı kaybettiğinin resmidir" diye yazdı.
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Seni İstanbul'a aday gösterelim" mesajı verdiğini kaydeden Selvi, "İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'nda adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun adaylığını engellemeyi göze alamayacak. Sonuçta Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DE AYRI ADAY MI?
Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara gözler çevrilmiş vaziyette.
Fondaş İsmail Saymaz, İYİ Parti cephesinden aktardıklarına göre; Akşener muhalif seçmenlere adres olarak İYİ parti'yi gösterecek. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da adaylara ve CHP'nin alacağı tavra bakacak.
Bir taraftan da İYİ Parti tabanındaki 'müstakil seçim' ateşi harlanarak büyüyor.
"CHP YÜZÜNDEN TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİK, BELEDİYE KAYBETSEK NE OLUR"
Saymaz köşe yazısında İYİ Partili milletvekillerinin "Tabanımız rahatsız ve öze dönüş istiyor" dediğini, Ankara - İstanbul değil Saruhanlı'da bile ittifak olmaksızın seçime girilmesi gerektiğini savunuyor.
Bir başka İP'li vekil ise "CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur" dedi.
İsmail Saymaz'ın ilgili yazısında yer alan detaylar şöyle;
İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşat Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'nin isimlerinin konuşulduğundan söz ediyor. "Kaybettiren olmakla suçlanırsız " dedim. "Hiç umurumuzda değil" diyor.
Ekliyor: "CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur."
Ben İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracağına hiç ihtimal vermiyorum. Öyle olsa bile tabanları, Yavaş ve İmamoğlu'na kendiliğinden yönelecektir. Ancak İyi Parti, destek verme karşılığında elini yükseltecektir. Ankara ve İstanbul'a karşılık Adana ve Mersin'i isteyebilirler.
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