FETÖ firarisi eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'da gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu 7 yıldır firari olan Özmen'in, Etimesgut ilçesinde yakalandığı bildirildi.
Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen'in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.
Firari eski Yargıtay tetkik hakimi Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.
Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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