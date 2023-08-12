FETÖ firarisi eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen yakalandı

Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen'in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.