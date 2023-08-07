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FETÖ’nün üst düzey yöneticisi enselendi! MİT ve Jandarma iş birliği…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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FETÖ’nün üst düzey yöneticisi enselendi! MİT ve Jandarma iş birliği…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi üst düzey yöneticilerinden olan ve eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi iken ihraç edilen şüpheli, MİT ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonla Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele faaliyetleri etkin bir şekilde devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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