Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti! İYİ Parti'ye 26 Ağustos öncesi seçim şantajı
Koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, para desteğini kestiği Halk TV'ye konuştu. Her fırsatta "Değişim" çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ben Ekrem Bey’in Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi. 26 Ağustos'ta CHP ile köprüleri atabileceğinin sinyalini veren İYİ Parti'ye de üstü kapalı şantaj apan CHP lideri, maddi desteği kestiği Halk TV'yi ise "Özgür basın susturulmaya çalışılıyor." diyerek dalgaya aldı.
Seçimlerden yenilgiyle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi 'değişim' sancısı çekerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kavgayı körükleyecek açıklamalar yaptı.
PARASINI KESTİĞİ HALK TV'YE KONUŞTU
Ekrem İmamoğlu ile koltuk savaşına girdikten sonran "Satılık kalemler" kavgasını başlatarak Halk TV'ye para desteğini kesen Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP yandaşı Halk TV'ye konuştu.
EKREM İMAMOĞLU'NA BİR KEZ DAHA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine karşı internet sitesi kuran, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturan ve Tunceli'ye giderek delege avı başlatan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti.
Belediye Başkanlarının başarılı olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu "Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey'in (İmamoğlu,) Mansur Bey'in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'in İstanbul'u, Mansur Bey'in Ankara'yı kazanacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA BOĞACAK
Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u işaret ediyor... Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.
İYİ PARTİ'YE ŞANTAJ: "TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNEN BİR ARAYA GELİR"
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bir de İYİ Parti'ye "şantaj" yaptı.
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururarak "Müstakil seçim" söylemini öne sürüyor. CHP'ye son darbeyi ise Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in sert bir açıklama ile "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği gündeme gelirken Kılıçdaroğlu buna ön almaya çalıştı.
Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de işbirliği yapıp yapmayacakları konusuna ilişkin "Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir" dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Demirel'in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre Türkiye'nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye'nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye'dir. Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin huzurudur."
MAMASINI KESTİĞİ HALK TV'Yİ DALGAYA ALDI: SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Kemal Kılıçdaroğlu para desteğini kestiği Halk TV'nin de "Susturulmaya çalışıldığını" savunarak adeta dalga geçti. Kılıçdaroğlu, hükümeti ve RTÜK'ü hedef alarak "Özgür gazetecilik yapmaya çalışan kurumları hukuksuz bir şekilde cezalandırıyor. HALK TV'ye haksızlık yapıyor. Tele-1'e haksızlık yapıyor. KRT'ye haksızlık yapıyor. Hukuk dışı kararlarla HALK TV'ye ağır para cezaları veriyor. KRT'ye haksız cezalar veriyor. Tele-1 ekranlarını karatıyor. Bu kararların hiçbiri hukuka dayanmıyor. Tamamen iktidardan aldığı talimatları Yerine getiriyor. İktidarın infaz aparatı olarak çalışıyor. Çünkü gerçeklerden korkuyor. Gerçekleri söyleyen özgür medya kurumlarını susturmaya çalışıyor. Özgür gazetecilik yapanları susturmak istiyor. Oysa demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biri de özgür medyadır." dedi.
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