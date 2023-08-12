Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha İstanbul’u işaret etti! İYİ Parti’ye 26 Ağustos öncesi seçim şantajı

EKREM İMAMOĞLU'NA BİR KEZ DAHA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine karşı internet sitesi kuran, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturan ve Tunceli'ye giderek delege avı başlatan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti.

Belediye Başkanlarının başarılı olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu "Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey'in (İmamoğlu,) Mansur Bey'in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'in İstanbul'u, Mansur Bey'in Ankara'yı kazanacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA BOĞACAK

Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u işaret ediyor... Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.