09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Suriye ve Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK'lılara operasyon

Türkiye'den Suriye ve Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK'lılara operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
Türkiye’den Suriye ve Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK’lılara operasyon

MSB, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." açıklamasını yaptı. Aryıca farklı bir operasyonda 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada,"Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.T. ve H.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

PKK içindeki Alman terörist öldürüldü!
PKK-KCK’nın sözde kurye sorumlusu öldürüldü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA