Türkiye’den Suriye ve Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK’lılara operasyon

MSB'den yapılan açıklamada,"Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.



Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.T. ve H.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.