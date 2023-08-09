Türkiye'den Suriye ve Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK'lılara operasyon
MSB, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." açıklamasını yaptı. Aryıca farklı bir operasyonda 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
MSB'den yapılan açıklamada,"Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
2 FETÖ ŞÜPHELİSİ, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.T. ve H.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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