"FETÖ gölgesi" Meral Akşener'in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal'dan şok iddia

Sanki kongresini yaptığı ve parti içi aykırı sesleri susturduğu için diğerlerine göre biraz daha rahat görünen İyi Parti'de ise durum hiç de sanıldığı kadar sakin değil. Partinin kurulduğu andan itibaren üzerindeki FETÖ gölgesi, bu kez "patlamaya hazır bir bomba" iddiasıyla partiyi de Genel Başkan Meral Akşener'i de takip ediyor.