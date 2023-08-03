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Haberler Galeri "FETÖ gölgesi" Meral Akşener'in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal'dan şok iddia

"FETÖ gölgesi" Meral Akşener'in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal'dan şok iddia

İYİ Parti kurulduğu günden bu yana üzerinde olan "FETÖ gölgesi" yeni bir boyut kazandı. Partinin kurucu üyelerinden eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, parti yönetimi hakkında çok sert ifadeler kullandı. Baykal, FETÖ'nün mahrem yapısını itiraf eden "Garson" isimli şahıs hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İYİ Partili isim, "Akşener dahil olmak üzere bazı kişilerin dosyasında da gizlilik kararı olduğuna göre burada bir şeyler var." dedi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de İYİ Partili Ethem Baykal'ın iddialarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:52
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FETÖ gölgesi Meral Akşener’in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal’dan şok iddia

İşte Mahmut Övür'ün "İYİ Parti'de FETÖ'cü Garson ve 'atom bombası' tartışması" başlıklı yazısı
Seçimde ağır yenilgi yaşayan CHP, İP ve HDP'de henüz "mayıs sendromu" aşılmış değil. CHP'de kurultay sürecine rağmen, kurultaysız koltuğa oturma ve "delege avı" operasyonları sürüyor. HDP ise kongrelerle aşılamayacak tarihi bir kırılmanın eşiğinde.

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FETÖ gölgesi Meral Akşener’in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal’dan şok iddia

Sanki kongresini yaptığı ve parti içi aykırı sesleri susturduğu için diğerlerine göre biraz daha rahat görünen İyi Parti'de ise durum hiç de sanıldığı kadar sakin değil. Partinin kurulduğu andan itibaren üzerindeki FETÖ gölgesi, bu kez "patlamaya hazır bir bomba" iddiasıyla partiyi de Genel Başkan Meral Akşener'i de takip ediyor.

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FETÖ gölgesi Meral Akşener’in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal’dan şok iddia

İddianın sahibi ise sıradan biri değil, hem İyi Parti'nin kurucusu hem de eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal.

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FETÖ gölgesi Meral Akşener’in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal’dan şok iddia

Baykal, seçim sonrası oluşturduğu "Demokratlar Platformu" üzerinden parti yönetimine sert eleştiriler yaptı, medya da yer verdi; ama son söyledikleri üzerinde fazla durulmadı. Çünkü Baykal, ilk kez bu köşede yazılan, FETÖ'nün "mahrem" yapısını deşifre eden Garson'dan söz ediyor ve çok çarpıcı bir iddiada bulunuyordu:

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FETÖ gölgesi Meral Akşener’in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal’dan şok iddia

"Akşener dahil olmak üzere bazılarının dosyasında da 'gizlilik kararı' olduğuna göre burada bir şeyler var. Garson olayında 6 yılda çözülmeyen dosyalar varsa ve içi de doluysa ve adalet de yavaş işliyorsa biz bir ipin yumağını çözersek bazılarına kelepçe vurulabilir ve mal varlıklarına el konulabilir."