03 Ağustos 2023, Perşembe
"FETÖ gölgesi" Meral Akşener'in üzerinde! İYİ Partili Ethem Baykal'dan şok iddia
İYİ Parti kurulduğu günden bu yana üzerinde olan "FETÖ gölgesi" yeni bir boyut kazandı. Partinin kurucu üyelerinden eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, parti yönetimi hakkında çok sert ifadeler kullandı. Baykal, FETÖ'nün mahrem yapısını itiraf eden "Garson" isimli şahıs hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İYİ Partili isim, "Akşener dahil olmak üzere bazı kişilerin dosyasında da gizlilik kararı olduğuna göre burada bir şeyler var." dedi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de İYİ Partili Ethem Baykal'ın iddialarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:52
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