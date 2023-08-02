Son dakika: FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser tutuklandı
Son dakika haberleri... FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser tutuklandı. Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." ifadesini kullandığı kayıtlara geçmişti ve üzerinden 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz ve belgeler ele geçmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ'cü 1. sınıf eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli Eser, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
SAHTE PASAPORT VE SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaşmıştı. Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve sahte kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler, Eser'i saklandığı adreste yakalamıştı.
ÜZERİNDEN NELER ÇIKTI?
Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirilmişti.
Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." ifadesini kullandığı kayıtlara geçmişti.
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