Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu sağlama alma çabası! 'Tüzük' ve 'PM' hamlesi...
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP'de kaos giderek büyümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu, rotayı İstanbul'a kırdı. İmamoğlu'nun yerel seçim sonrası için pozisyon aldığı, hesabını buna göre yaptığı öğrenildi. Bir yandan da gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP liderinden “değişim” tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. “Demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi” iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, PM sayısını artırmaya da niyetli.
Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı. 'Zoom' cuntasına kalkıştı, 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi.
Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.
Takip eden süreçte de CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.
'DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI
Ancak İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nu yeme" organizasyonu umduğu gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU'NU YUTAMAYINCA ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
Bunun üzerine İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getiren İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgulamalarda bulundu.
CHP'li İBB Başkanı "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi. İstanbul'daki delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüslemesi de bu durumu destekler nitelikte bir unsur olarak kayıtlara geçti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'TÜZÜK' HAMLESİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "değişim" tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi.
Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin tüzük değişim çalışmalarını sürdürdüğü öğrendildi.
"Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi" iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedeflediği kulislerde konuşuluyor.
PARTİ MECLİSİ ÜYE SAYISINI ARTIRACAK
CHP'li kurmaylar, "Genel başkan adaylarının üyelerin seçimiyle belirlenmesi, delegelerin seçimiyle kazanmasını" sağlayacak düzenlemenin de gündemde olduğunu söyledi.
Bir yandan da "60 kişilik parti meclisinin (PM) 80 ya da 100 kişiye çıkarılması" ve MYK'nın PM'de yapılacak seçimle belirlenmesinin düşünüldüğü de kulislerde konuşulan bir başka detay.
KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞINI İLAN ETTİ
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu 'delege' ve 'kurultay' avantajını elinde tutuyor. Söz konusu yeni tüzüğe ilişkin kulislerde konuşulan "Genel başkan adaylarının üyelerin seçimiyle belirlenmesi, delegelerin seçimiyle kazanmasını" detayı ise Bay Bay Kemal'in elini güçlendirecek cinsten.
Kılıçdaroğlu, bu hamleyle "Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı verirken bir kez daha koltuğu bırakmayacağını ilan etmiş oldu.
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