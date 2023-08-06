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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşında son durum! Liste şoku…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşında son durum! Liste şoku…

Mayıs ayındaki seçimler ardından CHP’de baş gösteren genel başkanlık krizi katlanarak büyüyor. Kaosun merkezi haline dönüşen ve “değişim” sancısı geçiren partide gözler İstanbul'daki delege seçimine odaklandı. Kurultaya en çok delege gönderen İstanbul’da “değişimciler” ile “genel merkezciler” arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu safı olan olan 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenildi. İmamoğlu, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun tahtını sallayamayacağını anlayınca direksiyonu yönetim alanı İstanbul'a çevirmiş 'yerel seçim' ve '16 milyon' sloganlı demeçler vermişti. İstanbul'daki delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüslemesi de bu durumu destekler nitelikte bir unsur olarak kayıtlara geçti.

14-28 Mayıs tarihinde gerçekleşen tarihi seçi ardından CHP'de bitmeyen savaş başladı.

'Zoom' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI

Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

'DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI

Ancak İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nu yeme" organizasyonu umduğu gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU YUTAMAYINCA ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI

Bunun üzerine İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getiren İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgulamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler İstanbul'daki delege seçimine çevrildi.

'KEMALCİ'LER İPİ GÖĞÜSLEDİ

Kurultaya en çok delege gönderen megakentte "değişimciler" ile "genel merkezciler" arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler' önde götürüyor.

İMAMOĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

CHP yandaşı Cumhuriyet, Beylikdüzü, Silivri, Tuzla, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda mahallelerin büyük bir kısmında Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 'değişimciler'in önde olduğunu yazdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar ise Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Ataşehir, Arnavutköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Şişli, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenyurt, Eyüp, Ümraniye ve Beykoz'da başarı kazandı.

"GENEL MERKEZCİ" BAŞKANLAR FAKTÖRÜ

Öte yandan 'genel merkezci' olarak bilinen, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Kemal Deniz, Battal İlgezdi, Şerdil Dara Odabaşı, Şükrü Genç, belediye başkanları olarak ilçelerinde destekledikleri listeleri çıkartmayı başardılar.

'DEĞİŞİMCİ' BELEDİYE BAŞKANLARI

İmamoğlu'nu destekleyen belediye başkanları arasında ise mahalle delege seçimlerinde Rıza Akpolat ve Mehmet Murat Çalık ilçelerinde destekledikleri listeleri çıkarttı.

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise destekledikleri listeleri seçtiremediler.

KAFTANCIOĞLU'NUN KOLTUĞU İÇİN 'MEGA' ÇEKİŞME!

CHP koltuğu için kopan fırtınanın bir benzeri de İstanbul özelinde kopuyor... Devam eden seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun ekibinin açık ara önde olduğu gözlemlenirken Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel gibi isimler CHP İstanbul İl Başkanlığı için kulislerde konuşulmaya başlandı.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kaftancıoğlu'nun koltuğuna oturacak isim için 'Abiler' formülüne dikkat çekti.

Öte yandan bu gelişme "Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bir yandan da kulislerde İmamoğlu kanadının İstanbul İl Başkanlığı için Onursal Adıgüzel'i düşündüğü konuşuluyor.

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