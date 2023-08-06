Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşında son durum! Liste şoku…

KILIÇDAROĞLU'NU YUTAMAYINCA ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI

Bunun üzerine İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getiren İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgulamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler İstanbul'daki delege seçimine çevrildi.