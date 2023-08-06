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MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 PKK'lı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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MSB: Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 4 PKK’lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı.

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