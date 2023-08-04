CHP içinden Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Yerel seçimler öncesi kurultay yapıp genel başkan adayı olmayın

DEĞİŞİM İSTEYEN ADAYLAR DA SAHİP ÇIKMIYOR

CHP'nin ilke ve programlarının kurultay tarafından belirlendiğini, her partilinin de bu ilkelere uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Öymen, geçen yıllarda ve mevcut yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını savundu.

Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, CHP'de değişim isteyen diğer aday adaylarının da bu ilkelere ve partinin ideolojisine yeterince sahip çıkmadıklarını söyledi.