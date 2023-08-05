Sözde halkın adamının özel jet düşkünlüğü! Kılıçdaroğlu’nun lüks zevkini Sarıgül ortaya çıkardı

Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'deki kavga, kaos ve takiye odaklı kirli siyasete şahitlik ediyor.



Bu durumun son örneği koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyareti ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Daha önce 'mütevazıyım' algısı oluşturmak 'halkın adamıyım' mesajı vermek adına çektiği mutfak videolarıyla gündem olan Kılıçdaroğlu, şu sıralar özel jetlerden inmiyor.

Kılıçdaroğlu bugün de Erzincan'a özel jetle gitti.