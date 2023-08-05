Sözde halkın adamının özel jet düşkünlüğü! Kılıçdaroğlu'nun lüks zevkini Sarıgül ortaya çıkardı
'Halkın adamıyım' imajı vermek için mutfak videolarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar özel jetlerden inmiyor. CHP lideri son olarak Erzincan'a özel jetle gitti. Sarıgül'ün havalimanının apronundan kasıtlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun özel jetten iniş anını paylaşması "Bay Bay Kemal'e operasyon mu?" sorusunu da akıllara getirdi.
Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'deki kavga, kaos ve takiye odaklı kirli siyasete şahitlik ediyor.
Bu durumun son örneği koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyareti ile bir kez daha gözler önüne serildi.
Daha önce 'mütevazıyım' algısı oluşturmak 'halkın adamıyım' mesajı vermek adına çektiği mutfak videolarıyla gündem olan Kılıçdaroğlu, şu sıralar özel jetlerden inmiyor.
Kılıçdaroğlu bugün de Erzincan'a özel jetle gitti.
BAY BAY KEMAL'E 'SARIGÜL' OPERASYONU MU?
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun jetten iniş anını "Erzincan'a can geldi" notuyla sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Sarıgül'ün havalimanının apronundan kasıtlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun özel jetten iniş anını paylaşması "Bay Bay Kemal'e operasyon mu?" sorusunu da akıllara getirdi.
ADIYAMAN'A DA SAATİ 12 BİN DOLARLIK ÖZEL JETLE GİTMİŞTİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız aylarda Adıyaman'a da özel jetle gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı özel jetin saatinin 12 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.
BİZİM LÜKSTE GÖZÜMÜZ YOK DİYOR, JETLERDEN İNMİYOR...
Yakın bir zamanda "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazı olacak" naraları atan Kılıçdaroğlu'nun özel uçaklardan inmemesi CHP'nin ikiyüzlü ve riyakar siyasetini de açık etti.
BELEKTE GECELİĞİ 316 BİN TL'DEN 5 GÜNLÜK TATİL
Seçim sürecinde mütevazi bir yaşam imajı vermeye çalışıp evinin mutfağından kurgu videolar çeken Kılıçdaroğlu, Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün bayram tatili yapmıştı.
Ağır yenilgi sonrası böylesi lüks bir tatille gündem olan Bay Bay Kemal büyük tepki uyandırmış, CHP seçmeni isyan etmişti.
Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun konakladığı ultra lüks villa
"FAKİR GÖRÜNÜR ZENGİN YAŞAR! HESABI DA MUHTEMELEN BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"
CHP'li Mehmet Sevigen konuya ilişkin "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
SEÇİM BİTTİ HALKÇILIK GİTTİ...
Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka "ben de sizdenim" imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor." demişti.
GECELİĞİ 100 BİN TL'LİK OTEL ODASINDA ŞOV
Kılıçdaroğlu daha öncede geceliği 100 bin TL'lik otelde şov yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edilmiş, Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.
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