Kendisini 'Hesap uzmanı' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nun çeyrek altın hesabı tutmadı! İlk mitinginde gaf üstüne gaf...
Her fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hezimet dolu seçimlerin ardından Erzincan’ın Tercan ilçesinde düzenlenen ilk mitinginde hesap hatası yaptı. Gaflarıyla her geçen gün gündeme farklı bir boyut kazandıran Kılıçdaroğlu, konuşmasında ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının fiyatının 6 bin 749 TL olduğunu iddia etti.
Gaflarıyla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk mitinginde hesap hatası yaptı.
Her fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak atfeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine yanlış hesap yaptı.
Erzincan'da düzenlenen Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının fiyatının 6 bin 749 TL olduğunu iddia etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.
Cumhurbaşkanı seçilebilmek adına mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesinde toplama yöntemiyle ve yaptığı hesaplarla başarıya ulaşamayan Kılıçdaroğlu yine bir hesap hatası yaptı.
"ÇEYREK ALTIN 6749 LİRA"
Elindeki 200 lirayı göstererek "Bugün çeyrek altın 6749 lira." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası çıktığı ilk mitingine gaf yaparak başladı.
BAY KEMAL SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU
Kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafı sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o yorumlardan bazıları...
CHP'NİN ALTIN İLE İMTİHANI!
Hatırlanacağı üzere CHP, seçim öncesinde 'tam altın' vaadinde bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel seçimleri kazanmaları halinde, yoksulluğu ortadan kaldırmak adına yoksullara ve hiçbir geliri olmayanlara tam altın vereceklerini vadetmişti.
SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLMUŞTU
Sosyal medyada ise Özgür Özel'in tam altın, yarım altın ve çeyrek altın vaadine yönelik yorumlar yapıldı. Seçmen, Özel'in "bedava traktör" vaadiyle seçmeni kandırdığını anımsatarak tepkisini Özel'e sosyal medyadan iletti. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise CHP'nin "tam altın" vaadini dalga konusu yapmıştı.
"MİLLET ARTIK YEMİYOR"
Seda Arslan: "Özgür Özel: 'Yoksul aileye her ay bir tam altın" daha önce de: 'Her çiftçiye traktör' demişti. En azından sözünüzü tutup CHP'li belediyelerde olan çiftçilere traktör verseydiniz."
Ömer Yılmaz: "Özgür Özel: "Hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz" Hobbaa.... Hoş geldin tam altın... Güle güle bedava traktör. Millet artık yemiyor be"
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