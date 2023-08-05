Kendisini ’Hesap uzmanı’ olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu’nun çeyrek altın hesabı tutmadı! İlk mitinginde gaf üstüne gaf...

Gaflarıyla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk mitinginde hesap hatası yaptı.

Her fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak atfeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine yanlış hesap yaptı.

Erzincan'da düzenlenen Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının fiyatının 6 bin 749 TL olduğunu iddia etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek adına mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesinde toplama yöntemiyle ve yaptığı hesaplarla başarıya ulaşamayan Kılıçdaroğlu yine bir hesap hatası yaptı.